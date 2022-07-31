Nesli tükenme tehlikesi altında! 5 bin tanesi derelere bırakıldı

Nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalığı bu tür projelerle korumak istediklerini dile getiren Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, “Bugün Torul Kaymakamlığı ve Gümüşhane Milli Parklar İl Müdürlüğümüz ile birlikte Torul’daki çeşitli orman içi sularımızda kırmızı benekli alabalık yavru salımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda yine ilçemizin çeşitli bölgelerinde yavru kekliklerimizi doğayla buluşturduk. Bu sene içerisinde toplam 10 bin adet yavru alabalığı Torul’un çeşitli orman içi sularında yine suyla buluşturacağız. Burada amacımız bu derelerden alan anaç balıkların tekrardan yavruların üretilerek bu coğrafyaya tekrar kazandırılması. Bugün DKMP İl Müdürlüğümüz ile birlikte 5 bin adet yavru alabalığımızı suyla buluşturduk. İnşallah nesli tükenmekte olan bir cinsi hem böyle çeşitli sosyal faaliyetlerle birlikte hem neslini koruyacağız hem de doğanın besin zincirinin devamını sağlayacağız. Yine Kelkit ilçemizde bulunan keklik üretim merkezinde yetişen yavru kekliklerimizi doğal ortamlarına saldık. “dedi.