Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Eski muhtarımızın istifa etmesinin ardından ara seçim yapılması gerekti. Benim kazanacağıma dair çok umudum yoktu. Seçim sürecinde iki aday vardı karşı tarafı 26 oy olarak kazandım, kazandığımı duyduğumda da çok mutlu oldum. Verilen oylar sayesinde Sivas merkez Kızılova köyünün yeni muhtarı seçildim. Köyüme ve köy halkıma elimden gelenin fazlasıyla hizmet edeceğim. Genç yaşta muhtar olmak çok güzel bir his, bu yaşta bu mertebelere ulaşmak gurur verici. Köyümüz için ilk olarak altyapı ve parke projesini hayata geçirmek istiyorum. Bu en temel ihtiyaçlarımızdan. Köylüler arkamda duruyor, hep birlikte el ele vereceğiz köyümüzü daha güzel hale getireceğiz. Resmi kurumlarda işlerimi halletmeye gittiğimde muhtar olduğumu duyanlar şaşırıyor mutlu oluyorlar ve tebrik ediyorlar”