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Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

2022-11-16 12:52:58
Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Sivas’ta merkeze bağlı Kızılova köyünde ikamet eden 20 yaşında ki Eray Koyurga yakın bir tarihte askerlik vazifesini tamamlayarak köyüne döndü.

#1
Foto - Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Köy Muhtarı Mahmut Kömü işlerinin yoğunluğu ve sağlık nedenlerini gerekçe gösterip istifa etti.

#2
Foto - Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Köyde yeni muhtarı belirlemek için seçime gidildi. Askerden yeni dönen ve işsiz olan Koyurga genç yaşına rağmen öne çıkarak muhtar adayı oldu.

#3
Foto - Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Koyurga iki aday bulunan muhtarlık yarışında 6 oy farkı ile rakibini geçerek muhtar seçildi. Türkiye'nin en genç muhtarlarından biri olan Koyurga köyle ilgili işlemler için gittiği resmi dairelerde şaşkınlıkla karşılanıyor. Koyurga bir çok kişinin muhtar olduğuna inanmakta güçlük çektiklerini belirtti.

#4
Foto - Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Muhtarlığın aklının ucundan geçmediğini ama köy sakinlerinin ısrarı üzerine aday olduğunu söyleyen Koyurga, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Eski muhtarımızın istifa etmesinin ardından ara seçim yapılması gerekti. Benim kazanacağıma dair çok umudum yoktu. Seçim sürecinde iki aday vardı karşı tarafı 26 oy olarak kazandım, kazandığımı duyduğumda da çok mutlu oldum. Verilen oylar sayesinde Sivas merkez Kızılova köyünün yeni muhtarı seçildim. Köyüme ve köy halkıma elimden gelenin fazlasıyla hizmet edeceğim. Genç yaşta muhtar olmak çok güzel bir his, bu yaşta bu mertebelere ulaşmak gurur verici. Köyümüz için ilk olarak altyapı ve parke projesini hayata geçirmek istiyorum. Bu en temel ihtiyaçlarımızdan. Köylüler arkamda duruyor, hep birlikte el ele vereceğiz köyümüzü daha güzel hale getireceğiz. Resmi kurumlarda işlerimi halletmeye gittiğimde muhtar olduğumu duyanlar şaşırıyor mutlu oluyorlar ve tebrik ediyorlar”

#6
Foto - Nereye gitse kimse inanmıyor! Yaşıtları gezerken bakın o ne yapıyor

Köy sakinlerinden Davut Kömür, eski muhtarların yaşlı olduğunu ve söylenen işleri unuttuklarını belirterek, “Eray için 'çok genç bunu niye aday yaptınız, desteklediniz' diyenler oldu. Fakat daha iyi çalışacağına hizmet edeceğine inandık ve köy halkı olarak Eray’ı seçtik. Köyümüzde yaşlı muhtarlar vardı ne söylesek unutuyorlardı. Şimdi de muhtarımızdan hizmet bekliyoruz inşallah o da bizim beklentimizi karşılayacak” ifadelerini kullandı.

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