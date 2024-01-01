Neredeyse herkes hasta! Hasta olmak istemiyorsanız bu çayı ihmal etmeyin

Uzun yıllardır aktarlıkla uğraşan Koray Özkılıç, vücut savunmasını arttırmak için kış çayı tüketiminin önemli olduğunu belirtti. Soğuk havalarda kış çayı tüketiminin özellikle hızlandırılması gerektiğini dile getiren Özkılıç, “Kış çayının içindeki bitkiler sayesinde vücudun savunması artar ve antioksidan özelliği ile gribal mikrobuna karşı devrilmeyi engeller. O nedenle bu çayı düzenli olarak kullanmamız gerekiyor diye üstüne basa basa vurguluyoruz. Kış çayının içerisinde karanfil ve tarçın var. Bu ikisi ağızdan giren mikrobu kırar. Böylelikle gribin bizi devirmesini engeller. Zerdeçal, zencefil ve havlıcan var. Bunlar otomatikman çoğu mikrobu engeller. Doğu bölgesindeki insanlar hava sıcaklığı eksi 20’lerin altına iniyor diye özellikle bu çayları sobalarının üstünden eksik etmiyorlar. Bu sayede vücudun savunması artıyor. Vücut direncini de arttıran kış çayımızın vitamin değeri yüksek. İçerisinde yaklaşık 17-18 çeşit bitki var” dedi.