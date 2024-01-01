Neredeyse herkes hasta! Hasta olmak istemiyorsanız bu çayı ihmal etmeyin

Soğuk havalarda çoğu hastalığa şifa olan kış çayının nasıl tüketilmesi gerektiğini de anlatan Özkılıç, “Kış çayını demleyip ev halkına ikram ettikten sonra suyu azaldığı zaman bir kez daha sıcak su ilavesi yaparak içmeye devam edebilirsiniz. Bugün demlediğinizi bugün için, yarına bırakmayın ve tekrar yenisini demleyin. Akşam eve gelindiğinde 2 bardak içilirse güzel olur. Kış çayı aynı zamanda uykusuzluk problemine de iyi gelir. Çünkü vücudu dinlendirir ve rahatlatır. Günlük 2-3 bardak yeterlidir, daha fazlasına gerek yok. Kış çayı şekerle içilmez, balla tatlandırılır. Şu anda talepler yoğun çünkü maalesef toplu taşımada maske ile dezenfektan kullanılmadığından ve insanların vücudu savunmasız olduğundan çok çabuk hastalanıyorlar. Vatandaşlar da bunun çaresini ister istemez kış çayında arıyorlar" şeklinde konuştu.