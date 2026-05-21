Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!
Montella'nın kadro tercihi yeniden sosyal medyada tartışılmaya başlandı bile...
Montella, FIFA’ya sunulacak 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunu netleştirmek için düğmeye bastı. 35 kişilik geniş listeden elenecek 9 isim büyük oranda belirlenirken, İtalyan teknik adamın planlarında adeta bir Fenerbahçe temizliği yaşanacak. Kadrodaki 6 sarı-lacivertli oyuncudan 3’ünün üstünü çizen, Beşiktaş’tan sadece Orkun Kökçü’ye şans tanıyıp Trabzonspor’dan hiçbir ismi listeye dahil etmeyen tecrübeli hocanın, 30 Mayıs’taki resmi bildirim öncesi gerçekleştireceği bu büyük operasyon çok tartışılacak.
Türk Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, FIFA’ya sunulacak 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosu için bazılarını çok kızdıracak. 35 kişilik geniş kadrodan elenecek 9 isim hemen hemen netleşirken, İtalyan teknik adamın özellikle Fenerbahçeli oyuncular üzerindeki kararı çok su kaldıracak.
Montella’nın operasyonundan en çok etkilenen kulüp Fenerbahçe olacak. Geniş kadroya davet edilen 6 Fenerbahçeli oyuncudan 3’ü elenecek. Montella'nın Beşiktaş’tan sadece Orkun Kökçü’yü kadroya dahil etmesi beklenirken, Trabzonspor’dan ise hiçbir oyuncuyu Dünya Kupası’na götürmeme kararı almaya yakın.
Montella’nın 26 kişilik nihai kadroda düşünmediği ve 30 Mayıs öncesi elenmesi beklenen 9 oyuncu: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş) Mert Günok (Fenerbahçe) Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe) Oğuz Aydın (Fenerbahçe) Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) Kaan Ayhan (Galatasaray) Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir) İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Montella'nın kafasındaki 26 kişilik Dünya Kupası kesin kadro taslağı ise şu isimlerden oluşuyor:
KALECİLER Uğurcan Çakır (Galatasaray) Altay Bayındır (Manchester United) Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir) BEKLER Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton) Mert Müldür (Fenerbahçe) Zeki Çelik (Roma)
STOPERLER Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) Merih Demiral (Al-Ahli) Ozan Kabak (Hoffenheim) Samet Akaydin (Rizespor) Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
ORTA SAHALAR Atakan Karazor (Stuttgart) Demir Ege Tıknaz (Braga) Hakan Çalhanoğlu (Inter) İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş) Salih Özcan (Borussia Dortmund)
KANAT VE HÜCUM OYUNCULARI Aral Şimşir (Midtjylland) Arda Güler (Real Madrid) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) Can Uzun (Eintracht Frankfurt) Kenan Yıldız (Juventus) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) Yunus Akgün (Galatasaray) Deniz Gül (Porto)
