  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çinli BYD'yi beklerken Alman devi Manisa kararını duyurdu: Devreye alıyoruz, Türkiye kilit merkez olacak O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’ Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi Uzmanı özellikle uyardı! Kurban keserken bu yaralanmalara dikkat 'Yollar ayrılıyor' diyerek duyurdular: Galatasaray'a talih kuşu kondu! 'Koşun gelin alın' Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik' Ortaya çıktı: Atletico Madrid can sıktı! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı Bu yağ saçları güçlendirip dökülmesini engelliyor: Resmen Rapunzel gibi güçlü ve upuzun oluyor! Duyan satın alıyor
Spor
10
Yeniakit Publisher
Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

Montella'nın kadro tercihi yeniden sosyal medyada tartışılmaya başlandı bile...

1
#1
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

Montella, FIFA’ya sunulacak 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunu netleştirmek için düğmeye bastı. 35 kişilik geniş listeden elenecek 9 isim büyük oranda belirlenirken, İtalyan teknik adamın planlarında adeta bir Fenerbahçe temizliği yaşanacak. Kadrodaki 6 sarı-lacivertli oyuncudan 3’ünün üstünü çizen, Beşiktaş’tan sadece Orkun Kökçü’ye şans tanıyıp Trabzonspor’dan hiçbir ismi listeye dahil etmeyen tecrübeli hocanın, 30 Mayıs’taki resmi bildirim öncesi gerçekleştireceği bu büyük operasyon çok tartışılacak.

#2
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

Türk Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, FIFA’ya sunulacak 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosu için bazılarını çok kızdıracak. 35 kişilik geniş kadrodan elenecek 9 isim hemen hemen netleşirken, İtalyan teknik adamın özellikle Fenerbahçeli oyuncular üzerindeki kararı çok su kaldıracak.

#3
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

Montella’nın operasyonundan en çok etkilenen kulüp Fenerbahçe olacak. Geniş kadroya davet edilen 6 Fenerbahçeli oyuncudan 3’ü elenecek. Montella'nın Beşiktaş’tan sadece Orkun Kökçü’yü kadroya dahil etmesi beklenirken, Trabzonspor’dan ise hiçbir oyuncuyu Dünya Kupası’na götürmeme kararı almaya yakın.

#4
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

Montella’nın 26 kişilik nihai kadroda düşünmediği ve 30 Mayıs öncesi elenmesi beklenen 9 oyuncu: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş) Mert Günok (Fenerbahçe) Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe) Oğuz Aydın (Fenerbahçe) Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) Kaan Ayhan (Galatasaray) Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir) İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)

#5
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

Montella'nın kafasındaki 26 kişilik Dünya Kupası kesin kadro taslağı ise şu isimlerden oluşuyor:

#6
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

KALECİLER Uğurcan Çakır (Galatasaray) Altay Bayındır (Manchester United) Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir) BEKLER Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton) Mert Müldür (Fenerbahçe) Zeki Çelik (Roma)

#7
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

STOPERLER Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) Merih Demiral (Al-Ahli) Ozan Kabak (Hoffenheim) Samet Akaydin (Rizespor) Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

#8
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

ORTA SAHALAR Atakan Karazor (Stuttgart) Demir Ege Tıknaz (Braga) Hakan Çalhanoğlu (Inter) İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş) Salih Özcan (Borussia Dortmund)

#9
Foto - Nereden nereye: Kulüpler bu haberle çalkalanıyor: Montella'dan Fenerbahçe kıyımı!

KANAT VE HÜCUM OYUNCULARI Aral Şimşir (Midtjylland) Arda Güler (Real Madrid) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) Can Uzun (Eintracht Frankfurt) Kenan Yıldız (Juventus) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) Yunus Akgün (Galatasaray) Deniz Gül (Porto)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Keşke bizden kimseyi almasa.alınca başımız göğemi eriyor.bugüne kadar vardıda şampiyon olmamıza izinmi verdiler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 40. duruşması sona erdi.

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre s..
İsrail güzel haberi duyurdu! 7 askerimiz vuruldu
Dünya

İsrail güzel haberi duyurdu! 7 askerimiz vuruldu

Terör devleti İsrail ordusu "Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü İHA’nın infilakı sonucu 7 askerimiz yaralandı" ifadeleriyle güzel haberi du..
Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra
Dünya

Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra

Terör devleti İsrail’in faşist bakanı Itamar Ben-Gvir’in, uluslararası sularda korsanlıkla alıkonulan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23