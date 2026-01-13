Nereden nereye! Boş şişe toplayarak başladı, şimdi dev şirketin CEO’su oldu

Warren Buffett, hissedarlara yazdığı mektuplarda Greg Abel için defalarca açık destek verdi. 2024 başında kaleme aldığı bir yazıda, Abel’in "her yönüyle Berkshire Hathaway CEO'luğuna hazır olduğunu" vurguladı. Buffett, "Greg'in benden daha başarısız olacağını söyleseydim kendimi kandırmış olurdum" ifadelerini kullanmıştı. Bloomberg verilerine göre Greg Abel'in net serveti yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde ancak bu servetin yalnızca küçük bir bölümü Berkshire Hathaway hisselerinden oluşuyor. Servetinin büyük kısmı, Berkshire Hathaway Energy'deki hisselerinin 2022'de geri satın alınmasıyla elde edildi. CEO'luk koltuğuna yıllık yaklaşık 25 milyon dolarlık bir maaş paketiyle oturan Abel, selefi Buffett kadar ikonik bir figür olarak görülmüyor ancak yönetim kuruluna göre o, şirketin kültürünü ve uzun vadeli yatırım anlayışını en iyi bilen isimlerden biri.