Nereden nereye! Boş şişe toplayarak başladı, şimdi dev şirketin CEO’su oldu

Greg Abel'in girişimcilik hikayesi çocukluğuna uzanıyor. Genç yaşlarda boş soda şişelerini tek tek toplayıp temizleyerek geri dönüşüme veren Abel, şişe başına birkaç sent kazanıyordu. Daha fazla gelir elde edebilmek için eve dönüş güzergahını bile planlayan Abel, hafta sonları yaklaşık 1 dolar kazanıyordu. Bununla yetinmeyen Abel, Kanada'nın Edmonton kentinde bisikletiyle reklam broşürleri dağıtarak ek gelir sağladı. Bu dönem, onun disiplinli çalışma anlayışının ve verimlilik odaklı düşünce yapısının temellerini oluşturdu. 1984'te Alberta Üniversitesi'nden mezun olan Abel, kariyerine PwC'de başladı. Kısa sürede San Francisco'ya taşındı ve burada enerji şirketi CalEnergy ile çalışmaya başladı. Denetçilikten yöneticiliğe geçen Abel, 1990'lı yıllarda şirket içinde hızla yükseldi.