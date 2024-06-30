Nemrut Kalderası'nın bir yanı kar bir yanı bahar

Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan mükemmeliyet ödüllü Nemrut Kalderası her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Yaz aylarında bile iki mevsimin bir arada yaşanabildiği olan Nemrut Kalderası'nın iç kısmında bahar havası yaşanırken, kalderanın yaklaşık 2 bin 500 rakım yüksekteki zirvesinde ise halen metrelerce kar bulunuyor.