2024-02-14 13:20:57 Neler oluyor? 9 İHA peş peşe düşürüldü
Dünyanın birçok noktasında tansiyon tırmanırken bu kez 9 insansız hava aracının düşürüldüğü haberi gündemi altüst etti.
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Dünyanın birçok noktasında tansiyon tırmanırken bu kez 9 insansız hava aracının düşürüldüğü haberi gündemi altüst etti.
Ajanslar, acil kodu ile dünyaya servis ettiği haberinde insansız hava araçlarının düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Belgorod ve Voronej bölgeleriyle birlikte Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Bakanlı açıklamasında, "Gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Rus hava savunma sistemleriyle Belgorod Bölgesi’nde 2, Voronej Bölgesi’nde bir ve Karadeniz’de 6 İHA tespit edilerek engellendiği kaydedildi.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, gece görev yapan hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiğini teyit etti.
Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’na ait “Caesar Kunikov” adlı büyük çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından vurularak imha edildiği bildirildi.
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