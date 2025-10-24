Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Neler dönmüş neler... Ünlü iş adamının halasının evinde 500 kilo altın yakalandı! Kilerde bulundu, “miras” dediler
6 Ekim'de İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyonda şirketin patronu Özkan Halaç ve çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Şüpheli isimler tutuklanırken, operasyon günü şirketin kurucusu Fazıl Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın İstanbul Bakırköy'deki evine de baskın düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin söz konusu evin kilerinde 500 kilogramın üzerinde altın bulduğu ortaya çıktı.