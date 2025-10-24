  • İSTANBUL
Neler dönmüş neler... Ünlü iş adamının halasının evinde 500 kilo altın yakalandı! Kilerde bulundu, "miras" dediler

Neler dönmüş neler... Ünlü iş adamının halasının evinde 500 kilo altın yakalandı! Kilerde bulundu, “miras” dediler

6 Ekim'de İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyonda şirketin patronu Özkan Halaç ve çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Şüpheli isimler tutuklanırken, operasyon günü şirketin kurucusu Fazıl Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın İstanbul Bakırköy'deki evine de baskın düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin söz konusu evin kilerinde 500 kilogramın üzerinde altın bulduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük 5. sanayi kuruluşu olan İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik 6 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, aralarında şirketin patronu Özkan Halaç ve genel müdür Ayşen Esen'in de yer aldığı 24 kişi gözaltına alınmış, 9 Ekim'de 20 kişinin tutukluluğuna karar verilmişti.

Aralarında eski ve mevcut İAR çalışanlarının yer aldığı şüphelilerin yurt dışından getirilen altınlara Türkiye'de üretilmiş ve işlenmiş süsü verdiği, bu yolla altınları yurt dışına satarak 'hayali ihracat' yaptığı ve devletten haksız yolla teşvik ödemesi aldıkları iddia edilirken, Türkiye'nin konuştuğu operasyona ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Onlar TV'den Timur Soykan'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 12 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda baskın yapılan adreslerden biri de, İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusu Fazıl Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın Florya'daki ikameti oldu.

8 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden Fazıl Halaç'ın kız kardeşi ve İAR'ın sahibi Özkan Halaç'ın halası N.K.'nın İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki villasına yapılan baskında, evin kilerinde fiziki olarak muhafaza edilen 500 kilogramın üzerinde altın bulundu. İAR'ın kurucusu Fazıl Halaç Ev sahibi N.K. ve çocukları, baskın sonrası verdikleri ifadede, piyasa değeri 3 milyar TL'nin üzerinde olan söz konusu altınların dedeleri Fazıl Halaç'tan kendilerine miras bırakıldığını öne sürdü.

Yorumlar

Fikri

Peki mal beyanında bunu belirtmiş miydin?

el hüseyni ĞAVIS

Yavaş yavaş hepinize sıra gelecek tek tek donunuza kadar alacaz! yetki bizde
