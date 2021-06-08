Neden herkes koronavirüse yakalanmıyor?

Aynı zamanda Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust'ta Solunum Danışmanı olarak çalışan ve makalenin ortak yazarlarından biri olan Newcastle Üniversitesi İletim ve Klinik Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Carlos Echevarria, “İnsanlar Covid'e yakalanır, ama hasta olmazlar. Bu bizi gelecekteki aşılar için kime öncelik vermemiz gerektiğini gösteren bir genetik teste götürebilir. Nüfus düzeyinde, bunu bilmek bizim için önemlidir, çünkü dirençli birçok insanımız olduğunda, bu nedenle Covid'e yakalanırlar, ancak semptom göstermezler, o zaman virüsü asemptomatikken yayma riskiyle karşı karşıya kalırlar."