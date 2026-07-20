Neden bazıları hiç hastalanmıyor? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ne eksik ne fazla diyerek uyardı...

Bilim insanları buna artık "immün dayanıklılık" (immune resilience) diyor. Ve görünen o ki uzun yaşamanın en önemli sırlarından biri de burada saklı. Yıllardır bağışıklık sistemini sadece "güçlü" ya da "zayıf" diye tanımlıyorduk. Oysa yeni araştırmalar bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor. Önemli olan sadece güçlü olmak değil... Doğru zamanda doğru tepki verebilmek. Çünkü bağışıklık sistemi de iyi bir orkestra şefi gibi çalışmalı.