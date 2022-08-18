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Türkiye
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Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

2022-08-18 11:52:32
Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Bursa'da bir iş yerinde yapılan hırsızlık su basmasına neden oldu.

#1
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Bursa'da bir iş yerindeki 250 liralık su sayacını çalan hırsız, dükkanı su basması sebebiyle 20 bin liralık zarara sebep oldu.

#2
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Osmangazi ilçesinde bulunan bir kafenin su sayıcı hırsız tarafından gece geç saatlerde çalındı. Hırsızlar su saatini çalarken boruyu da kırdı. Su sayıcının bulunduğu yerden tazyikli su akmaya başladı.

#3
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Sabaha kadar akan su sebebiyle iş yeri su ile doldu. İş yerinde bulunan parkeler kabarırken dolaplar da kullanılmaz hale geldi.

#4
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Sabiha Aksoy sabah iş yerini açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

#5
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Gece yağmur yağmamasına rağmen iş yerinin su basmış olmasına anlam veremeyen işletmeci yaptığı incelemenin ardından su sayacının çalındığını ve bu sebeple iş yerini su bastığını gördü.

#6
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Hemen yetkililere haber veren işletmeci şimdi oluşan zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor.

#7
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Sabiha Aksoy şunları söyledi: " Dükkanı kapattıktan sonra gece hırsızlar gelerek su sayacını çalmışlar. Sabah iş yerini açtığımda su ile dolduğunu gördüm. Hemen yetkililere haber verdim.

#8
Foto - Ne yağmur ne de sel Böyle su basma sebebi görülmedi

Parkelerim kullanılmaz halde, dolaplar aynı şekilde. Zararım büyük, nasıl karşılayacağımı düşünüyorum" dedi.

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