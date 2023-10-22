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Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

2023-10-22 14:02:35
Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

Türkiye'de yüksek sayılara ulaşan Suriyeli ve Afgan sayılarının ardından şimdi de onlar geliyor. Türkiye'den aldıkları konut ile akın akın yerleşiyorlar. 2023 yılının 9 ayında satılan konutların haddi hesabı yok. İşte tüm detaylar... Türkiye genelinde yabancı sayıları her geçen gün artıyor. Suriyeli ve Afganların koşa koşa geldiği ülkemize şimdi diğer ülkelerden gelmeye başladılar. Eylül ayı ile turistlere satılan konut rakamları yok artık dedirtti. 2022 yılındaki aynı döneme göre yüzde 9,5 oranında azaldı.

#1
Foto - Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

Eylül ayında konut satışı ülke genelinde 102 bin 656 olarak açıklandı. Suriyeli ve Afganların ardından ülkeye Ruslar, Almanlar ve İranlılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da konut satışı 15 bin 247'ye yükselerek, yüzde 14,9 oranıyla en yüksek satış yapılan bölge oldu. Sıralama ise İstanbul'un ardından 9 bin 48 konut ile Ankara, 5 bin 476 konut ile İzmir takip etti. 9 aylık süreçte en az konut satışı yapılan iller ise 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu. 2022 senesinin aynı dönemlerinde göre yüzde 14,9 oranında azalış ile 900 bin 74 olarak paylaşıldı.

#2
Foto - Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

Yabancılara yapılan konut satışı ise 2022 yılının aynı dönemine göre büyük oranda düştü. Yüzde 42 oranında azalarak 2 bin 930 olarak paylaşıldı. Eylül ayı ile birlikte yabancı konut satışında payı yüzde 2,9 olarak paylaşıldı. İlk sırada 1007 konut ile Antalya ilimiz alırken hemen ardından 978 konut ile İstanbul, daha sonra da 211 konut ile Mersin izledi.

#3
Foto - Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

Eylül ayı ile birlikte yabancılara satılan konut sayısı 722 olarak paylaşıldı. Rusya vatandaşları tarafından 327 konut, İran vatandaşları tarafından 191 konut, Almanya vatandaşları tarafından 148 konut satın alındı.

#4
Foto - Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

Eylül 2023 tarihine kadar olan süreçte 28 bin 64 konut yabancıya satıldı. Geçtiğimiz döneme göre yüzde 43,5 oranında azalış gösterdi.

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