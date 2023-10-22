Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

Eylül ayında konut satışı ülke genelinde 102 bin 656 olarak açıklandı. Suriyeli ve Afganların ardından ülkeye Ruslar, Almanlar ve İranlılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da konut satışı 15 bin 247'ye yükselerek, yüzde 14,9 oranıyla en yüksek satış yapılan bölge oldu. Sıralama ise İstanbul'un ardından 9 bin 48 konut ile Ankara, 5 bin 476 konut ile İzmir takip etti. 9 aylık süreçte en az konut satışı yapılan iller ise 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu. 2022 senesinin aynı dönemlerinde göre yüzde 14,9 oranında azalış ile 900 bin 74 olarak paylaşıldı.