2023-10-22 14:02:35 Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı
Türkiye'de yüksek sayılara ulaşan Suriyeli ve Afgan sayılarının ardından şimdi de onlar geliyor. Türkiye'den aldıkları konut ile akın akın yerleşiyorlar. 2023 yılının 9 ayında satılan konutların haddi hesabı yok. İşte tüm detaylar... Türkiye genelinde yabancı sayıları her geçen gün artıyor. Suriyeli ve Afganların koşa koşa geldiği ülkemize şimdi diğer ülkelerden gelmeye başladılar. Eylül ayı ile turistlere satılan konut rakamları yok artık dedirtti. 2022 yılındaki aynı döneme göre yüzde 9,5 oranında azaldı.