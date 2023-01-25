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Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

2023-01-25 19:05:46
Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacak olması beklenirken gözler 6'lı masaya çevrildi

#1
Foto - Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

En kuvvetli aday görünen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den onay çıkmadı.

#2
Foto - Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

Akşener'in çok istediği İmamoğlu ya da Yavaş seçeneği de Kılıçdaroğlu'nun listesinde yok.

#3
Foto - Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

Adayda anlaşamayan CHP ve İYİ Parti'nin farklı bir isimde buluşup aday göstereceği kulislerde konuşuluyor.

#4
Foto - Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

Yazar Talat Atilla bugünkü köşe yazısında o ismi açıkladı. İşte Atilla'nın o yazısı:

#5
Foto - Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

"Çok özelliği sayılabilir İlhan Kesici'nin elbette ama diğer adaylardan en büyük farkı, tüm kesimlerden oy alabilmesi. Peki, aday olabilir mi? Bence aday 1 sene önceden de yazdığım/söylediğim gibi Kılıçdaroğlu olur ve geriye çekilmez ama... Söylenilenin aksine Kılıçdaroğlu değil, Meral Akşener İlhan Kesici'nin ismini masaya getirebilir. Ne mi olur? Tahminimi bir yıldır ve yukarıda da yazdım ama Demirel'in hala yaşayan sözü final olsun! "Siyasette 24 saat uzun bir süredir! "

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