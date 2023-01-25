Ne İmamoğlu ne Yavaş! İşte Akşener'in önereceği isim

"Çok özelliği sayılabilir İlhan Kesici'nin elbette ama diğer adaylardan en büyük farkı, tüm kesimlerden oy alabilmesi. Peki, aday olabilir mi? Bence aday 1 sene önceden de yazdığım/söylediğim gibi Kılıçdaroğlu olur ve geriye çekilmez ama... Söylenilenin aksine Kılıçdaroğlu değil, Meral Akşener İlhan Kesici'nin ismini masaya getirebilir. Ne mi olur? Tahminimi bir yıldır ve yukarıda da yazdım ama Demirel'in hala yaşayan sözü final olsun! "Siyasette 24 saat uzun bir süredir! "