2022-07-25 11:04:19 Ne girebildi, ne de çıkabildi! Komedi filmi gibi olay
Bolu’da içme sularından zehirlenmelerin yaşandığı köyde seyyar su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, girdiği yerden yerden çıkamadı. Su tankında dakikalarca kurtarılmayı bekleyen vatandaş, zor anlar yaşarken, ortaya da komedi gibi görüntüler çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan kaynaklı zehirlenme vakalarının yaşanmasının ardından köyün su ihtiyacının karşılandığı su depolarında temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı. Çalışmalardan dolayı su verilmeyen köyde, vatandaşlar seyyar su tanklarına içme ve kullanma suyu doldurarak ihtiyaçlarını gideriyor.