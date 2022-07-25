Ne girebildi, ne de çıkabildi! Komedi filmi gibi olay

NE GİREBİLDİ NE DE ÇIKABİLDİ Temiz su kaynağından su doldurmak için plastik tankı kullanmak isteyen Erdal Kaya, tanktaki arızayı gidermek için içine girmeye çalıştı. Vücudunun yarısı tankın içine giren Kaya, daha fazla giremeyince dışarı çıkmak istedi. Tankın girişinde sıkışan ve dışarı da çıkamayan Kaya, akrabası olan Serkan Karadağ ve çevredekilerden yardım istedi. Yardıma koşan vatandaşlar önce tankı yan çevirerek Erdal Kaya’yı çekip çıkarmaya çalıştı. Kaya’yı bu şekilde çıkaramayan vatandaşlar su tankını tekrar eski haline getirerek kesmeye karar verdi.