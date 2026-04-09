Ne diyeceği merak ediliyordu ve süper atak başladı!
Galatasaray, Roma'yla mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'le ilgileniyor. Milli futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar'dan talep ettiği yıllık maaş da ortaya çıktı.
Galatasaray, Roma'yla mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'le ilgileniyor. Milli futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar'dan talep ettiği yıllık maaş da ortaya çıktı.
Galatasaray'da Sallai'nin özellikle İngiltere'den bazı talipleri var. Kiralık Sacha Boey'in de geleceği belirsiz... Sarı-Kırmızılılar bu sebeple bir süredir Zeki Çelik'le ilgileniyor. 29 yaşındaki sağ bekin Roma'yla mukavelesi sezon sonunda bitecek. Yani boşa çıkacak...
1.80 boyundaki milli futbolcuyla bazı temaslar kuruldu. Oyuncunun, Galatasaray'dan senelik 4 milyon euro civarında bir para talep ettiği belirtildi. Zeki'nin bonservis bedeli bulunmadığı için bu rakama sıcak bakıldığı ifade edildi. Zeki ile Galatasaray dışında Juventus ve Stuttgart da ilgileniyor.
Zeki'nin olası transferi, yabancı kontenjanı bakımından faydalı olacak. Oyuncunun hem boşa çıkacak olması hem de milli takımda oynaması, Galatasaray'ı cezbeden faktörler arasında bulunuyor. Zeki, 2028 yazında İstanbulspor'dan Lille'e gitmişti. Bu tarihten beri de kariyerine Avrupa'da devam ediyor...
