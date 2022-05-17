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Dünya
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NATO üyeliği nasıl olur? Türkiye izin vermezse Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olabilir mi?

2022-05-17 14:22:56
NATO üyeliği nasıl olur? Türkiye izin vermezse Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olabilir mi?

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi Baltık ülkeler İsveç ve Finlandiya’yı NATO’nun şemsiyesine girmeye yöneltti. Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye destek verdikleri bilinen İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine Türkiye’den veto açıklaması geldi. Peki NATO üyeliği nasıl kabul edilir?NATO üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye izin vermezse Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olur mu?

#1
Foto - Bosna Hersek, Ukrayna ve Gürcistan NATO’ya üye olmak istediğini yıllardır dile getiriyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının temel sebebi de Ukraya’nın NATO şemsiyesi altına girmek istemesi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra NATO güvencesi altına girmek isteyen ülkeler arasına İsveç ve Finlandiya da eklendi. Finlandiya ve İsveç, uzun yıllardır benimsedikleri askeri tarafsızlığı terk ederek NATO'ya üyelik başvurusu yapmayı kararlaştırdı. İsveç basını, Dışişleri Bakanı Ann Linde'in ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladığını duyurdu. NATO'nun yeni üye kabul etmesi için çeşitli şartların yerine getirilmesi, yasal süreçlerin tamamlanması gerekir.

Bosna Hersek, Ukrayna ve Gürcistan NATO’ya üye olmak istediğini yıllardır dile getiriyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının temel sebebi de Ukraya’nın NATO şemsiyesi altına girmek istemesi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra NATO güvencesi altına girmek isteyen ülkeler arasına İsveç ve Finlandiya da eklendi. Finlandiya ve İsveç, uzun yıllardır benimsedikleri askeri tarafsızlığı terk ederek NATO'ya üyelik başvurusu yapmayı kararlaştırdı. İsveç basını, Dışişleri Bakanı Ann Linde'in ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladığını duyurdu. NATO'nun yeni üye kabul etmesi için çeşitli şartların yerine getirilmesi, yasal süreçlerin tamamlanması gerekir.

#2
Foto - NATO ne zaman kuruldu, NATO’yu kim kurdu? NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra 1949'da 12 ülke tarafından kuruldu. Bu ülkeler ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Danimarka ve Belçika'ydı. Aradan geçen 73 yılda 8 genişleme dalgasıyla üye sayısı 12'den 30'a çıktı. Türkiye ve Yunanistan 1952'de NATO'nun yeni üyeleri oldu. 1955'te o zamanki adıyla Federal Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı.

NATO ne zaman kuruldu, NATO’yu kim kurdu? NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra 1949'da 12 ülke tarafından kuruldu. Bu ülkeler ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Danimarka ve Belçika'ydı. Aradan geçen 73 yılda 8 genişleme dalgasıyla üye sayısı 12'den 30'a çıktı. Türkiye ve Yunanistan 1952'de NATO'nun yeni üyeleri oldu. 1955'te o zamanki adıyla Federal Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı.

#3
Foto - Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 1999'da katılımıyla üye sayısı 19'a yükseldi. 2004'te Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO'ya girdi. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ ve son olarak 2020'de Kuzey Makedonya NATO üyesi ülkeler oldu. Kuzey Makedonya'nın üyeliği, Yunanistan ile yıllar süren isim anlaşmazlığının çözülmesinden sonra mümkün olabildi.

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 1999'da katılımıyla üye sayısı 19'a yükseldi. 2004'te Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO'ya girdi. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ ve son olarak 2020'de Kuzey Makedonya NATO üyesi ülkeler oldu. Kuzey Makedonya'nın üyeliği, Yunanistan ile yıllar süren isim anlaşmazlığının çözülmesinden sonra mümkün olabildi.

#4
Foto - NATO’ya üye şartı nedir? NATO,

NATO’ya üye şartı nedir? NATO, "açık kapı" politikası izliyor. Bu politika, ittifakın kurucu anlaşmasının 10. maddesine dayanıyor. Bu maddede kurucu Washington Antlaşması'na taraf olan ülkelerin Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlamak için herhangi bir Avrupa ülkesini ittifaka katılmaya davet edebileceği belirtiliyor. Ancak bir ülkenin NATO'ya dahil olabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden onay vermesi gerekiyor. Buna göre, NATO müttefikleri bir başka ülkenin ittifaka katılmasını kararlaştırdıklarında NATO o ülkeye resmi davet gönderiyor. Bundan sonra 7 adımlık katılım süreci başlıyor.

#5
Foto - Birinci adımda NATO uzmanlarıyla davet edilen ülkenin temsilcileri Brüksel'de bir araya gelerek görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde davet edilen ülkenin NATO'nun siyasi, yasal ve askeri şartlarını karşılayıp karşılamadığı, NATO üyeliğinin ekonomik, askeri, yasal, siyasi ve istihbaratla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği müzakere ediliyor. Bu müzakerelere göre davetli ülkenin NATO şartları ve standartlarını yerine getirmek için reform yapıp yapmayacağı belirleniyor. İkinci adımda davet edilen ülke NATO Genel Sekreteri'ne resmi niyet mektubu gönderiyor ve NATO üyeliğinin yükümlülüklerini ve üzerine düşen taahhütleri kabul ettiğini bildiriyor. Reform yapılacaksa bu mektupta reformların takvimi de belirtiliyor.

Birinci adımda NATO uzmanlarıyla davet edilen ülkenin temsilcileri Brüksel'de bir araya gelerek görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde davet edilen ülkenin NATO'nun siyasi, yasal ve askeri şartlarını karşılayıp karşılamadığı, NATO üyeliğinin ekonomik, askeri, yasal, siyasi ve istihbaratla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği müzakere ediliyor. Bu müzakerelere göre davetli ülkenin NATO şartları ve standartlarını yerine getirmek için reform yapıp yapmayacağı belirleniyor. İkinci adımda davet edilen ülke NATO Genel Sekreteri'ne resmi niyet mektubu gönderiyor ve NATO üyeliğinin yükümlülüklerini ve üzerine düşen taahhütleri kabul ettiğini bildiriyor. Reform yapılacaksa bu mektupta reformların takvimi de belirtiliyor.

#6
Foto - Üçüncü adımda NATO, Washington Antlaşması'na ilave katılım protokollerini hazırlıyor. Böylece ittifakın kurucu anlaşması bir anlamda güncellenmiş oluyor. Bu protokoller, NATO ülkeleri tarafından imzalanıyor. Dördüncü aşamada protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Onay süreci ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin onay için ABD'de Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekirken, İngiltere'de parlamentoda resmi bir oylama gerekmiyor.

Üçüncü adımda NATO, Washington Antlaşması'na ilave katılım protokollerini hazırlıyor. Böylece ittifakın kurucu anlaşması bir anlamda güncellenmiş oluyor. Bu protokoller, NATO ülkeleri tarafından imzalanıyor. Dördüncü aşamada protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Onay süreci ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin onay için ABD'de Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekirken, İngiltere'de parlamentoda resmi bir oylama gerekmiyor.

#7
Foto - NATO üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye izin vermezse Finlandiya ve İsveç üye olabilir mi? Beşinci adımda ise tüm üye ülkeler, kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra Washington Anlaşması'nı saklayan ABD'ye yeni üyenin katılımını öngören protokolleri kabul ettiklerine dair bildirim yapıyor.

NATO üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye izin vermezse Finlandiya ve İsveç üye olabilir mi? Beşinci adımda ise tüm üye ülkeler, kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra Washington Anlaşması'nı saklayan ABD'ye yeni üyenin katılımını öngören protokolleri kabul ettiklerine dair bildirim yapıyor.

#8
Foto - Altıncı adımda bütün bu aşamalar tamamlanınca NATO Genel Sekreteri, yeni üyeyi ittifaka katılmaya davet ediyor. Yedinci ve son olarak yeni üye de kendi ulusal yasal sürecini tamamlayarak katılım belgesini Washington Antlaşması'nı saklayan ABD'ye teslim ediyor ve NATO üyesi oluyor.

Altıncı adımda bütün bu aşamalar tamamlanınca NATO Genel Sekreteri, yeni üyeyi ittifaka katılmaya davet ediyor. Yedinci ve son olarak yeni üye de kendi ulusal yasal sürecini tamamlayarak katılım belgesini Washington Antlaşması'nı saklayan ABD'ye teslim ediyor ve NATO üyesi oluyor.

#9
Foto - İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bugün NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladı. Linde belgeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Başvuru bu hafta veya birkaç gün içinde Finlandiya ile birlikte teslim edilecek. Sonrasında NATO tarafından işleme alınacak” dedi. Bunun İsveç için en iyisi olduğunu hissettiğini ifade eden Linde, sürecin ne kadar zaman alacağını bilmediklerini ancak bir yıla kadar devam edebileceğini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bugün NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladı. Linde belgeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Başvuru bu hafta veya birkaç gün içinde Finlandiya ile birlikte teslim edilecek. Sonrasında NATO tarafından işleme alınacak” dedi. Bunun İsveç için en iyisi olduğunu hissettiğini ifade eden Linde, sürecin ne kadar zaman alacağını bilmediklerini ancak bir yıla kadar devam edebileceğini belirtti.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili yaptığı açıklamada,

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." ifadelerini kullandı.

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