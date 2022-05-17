2022-05-17 14:22:56 NATO üyeliği nasıl olur? Türkiye izin vermezse Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olabilir mi?
Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi Baltık ülkeler İsveç ve Finlandiya’yı NATO’nun şemsiyesine girmeye yöneltti. Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye destek verdikleri bilinen İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine Türkiye’den veto açıklaması geldi. Peki NATO üyeliği nasıl kabul edilir?NATO üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye izin vermezse Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olur mu?