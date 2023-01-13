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Yaşam
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Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

2023-01-13 09:20:54
Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim ayna anda yaşanıyor. İşte, tabloluk görüntüler...

#1
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

#2
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

#3
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği doğa harikası Nemrut Krater Gölü ziyaretçilere iki mevsimi bir arada yaşatıyor. Krater gölünün doğusunda kış mevsimi yüzünü gösterirken batısında ise bahar yaşanıyor.

#4
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

Gölün yüksek kesimleri son günlerde etkili olan karla beyaza bürünürken batısının ise güneşle aydınlanması ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

#5
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

İki mevsimin etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyenler Nemrut Krater Gölü'nde güzel manzaranın keyfini sürüyor.

#6
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar, burada iki mevsimi bir arada yaşadıklarını belirterek manzarayı herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

#7
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

#8
Foto - Nasıl mı? Aynı anda iki mevsim yaşanıyor

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