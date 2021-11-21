NASA da tavsiye ediyor! Evin havasını temizleyen 9 bitki

Paşa kılıcı Susuzluğa karşı dayanıklı bir bitki olduğundan bakımı kolaydır. Paşa kılıcını serin ve ışık alan bir yere tutarsanız tüm gece boyunca oksijen salgılar. Hem şık görünümü hem de gerçek bir oksijen kaynağı olması sebebiyle tercih edebileceğiniz bir tür olabilir.