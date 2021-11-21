  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
11
NASA da tavsiye ediyor! Evin havasını temizleyen 9 bitki

2021-11-21 02:41:37
NASA da tavsiye ediyor! Evin havasını temizleyen 9 bitki

Bakımı kolay ve ferah nefes almayı sağlayan NASA'nın da onayladığı 9 ev bitkisi.

#1
Foto - Zamanımızın çoğunu kapalı alanlarda geçirdiğimiz için soluduğumuz havanın kalitesi oldukça önem taşıyor. Kapalı ortamlarda oluşan bakteri, küf ve tozlar etrafımızı sararak bizi zehirliyorlar. NASA'nın bitkileri araştırmasının sebebi ise uzay istasyonları ve diğer binaları için, özellikle enerji sıkıntısı halinde, etkin ve ekonomik bir havalandırma / hava temizleme yöntemi bulmak. İşte NASA’nın listesinde bulunan, havayı temizleyen bitkiler...

Zamanımızın çoğunu kapalı alanlarda geçirdiğimiz için soluduğumuz havanın kalitesi oldukça önem taşıyor. Kapalı ortamlarda oluşan bakteri, küf ve tozlar etrafımızı sararak bizi zehirliyorlar. NASA'nın bitkileri araştırmasının sebebi ise uzay istasyonları ve diğer binaları için, özellikle enerji sıkıntısı halinde, etkin ve ekonomik bir havalandırma / hava temizleme yöntemi bulmak. İşte NASA’nın listesinde bulunan, havayı temizleyen bitkiler...

#2
Foto - Benjamin Ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olurlar. Yaz aylarında dışarda da yaşayabilen bu ağaçlar evinizin içindeyken evin havasını temizlemeye yardımcı oluyorlar. Karbondioksiti absorbe etme özelliği ile bilinir.

Benjamin Ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olurlar. Yaz aylarında dışarda da yaşayabilen bu ağaçlar evinizin içindeyken evin havasını temizlemeye yardımcı oluyorlar. Karbondioksiti absorbe etme özelliği ile bilinir.

#3
Foto - Aşk merdiveni Aşk merdiveni bitkisi, evinize oksijen verirken toprağının da asit emici özelliği mevcuttur. Daha çok evlerde dekoratif olarak kullanılan bu çiçek sağlık açısından da faydalıdır. Sık ve minik yapraklarıyla havanın temizlenmesini sağlar.

Aşk merdiveni Aşk merdiveni bitkisi, evinize oksijen verirken toprağının da asit emici özelliği mevcuttur. Daha çok evlerde dekoratif olarak kullanılan bu çiçek sağlık açısından da faydalıdır. Sık ve minik yapraklarıyla havanın temizlenmesini sağlar.

#4
Foto - Paşa kılıcı Susuzluğa karşı dayanıklı bir bitki olduğundan bakımı kolaydır. Paşa kılıcını serin ve ışık alan bir yere tutarsanız tüm gece boyunca oksijen salgılar. Hem şık görünümü hem de gerçek bir oksijen kaynağı olması sebebiyle tercih edebileceğiniz bir tür olabilir.

Paşa kılıcı Susuzluğa karşı dayanıklı bir bitki olduğundan bakımı kolaydır. Paşa kılıcını serin ve ışık alan bir yere tutarsanız tüm gece boyunca oksijen salgılar. Hem şık görünümü hem de gerçek bir oksijen kaynağı olması sebebiyle tercih edebileceğiniz bir tür olabilir.

#5
Foto - Salon sarmaşığı Havadaki kirli gazları yok etmek konusunda en iyi bitkilerden biri olan salon sarmaşığı duvar yüzeyini tamamen kaplayabilir.

Salon sarmaşığı Havadaki kirli gazları yok etmek konusunda en iyi bitkilerden biri olan salon sarmaşığı duvar yüzeyini tamamen kaplayabilir.

#6
Foto - Kasımpatı Eve renk katabilecek çiçeklerden biri olan Kasımpatı, aynı zamanda havada bulunan kimyasalları da temizler. Hoş kokusu ve renkli çiçekleriyle oldukça sevilen bir bitkidir.

Kasımpatı Eve renk katabilecek çiçeklerden biri olan Kasımpatı, aynı zamanda havada bulunan kimyasalları da temizler. Hoş kokusu ve renkli çiçekleriyle oldukça sevilen bir bitkidir.

#7
Foto - Dreçana Draçena kedi ya da köpek sahipleri tarafından tercih edilmemesi önerilir. Çünkü evcil hayvanınız bu bitkiyi yerse zehirlenebilir. Kapalı ortamlarda uzun süre kalındığında oluşan kirli havayı ve gazı temizler.

Dreçana Draçena kedi ya da köpek sahipleri tarafından tercih edilmemesi önerilir. Çünkü evcil hayvanınız bu bitkiyi yerse zehirlenebilir. Kapalı ortamlarda uzun süre kalındığında oluşan kirli havayı ve gazı temizler.

#8
Foto - Barış çiçeği Parlak yaprakları, zarif beyaz çiçekleri olan ve dekoratif amaçlı sıklıkla tercih edilen bir bitkidir. Havada bulunan beş kimyasalı da (benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak) temizleme konusunda ciddi etkileri vardır.

Barış çiçeği Parlak yaprakları, zarif beyaz çiçekleri olan ve dekoratif amaçlı sıklıkla tercih edilen bir bitkidir. Havada bulunan beş kimyasalı da (benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak) temizleme konusunda ciddi etkileri vardır.

#9
Foto - Flamingo çiçeği Havadaki amonyağı temizlemek konusunda çok başarılıdır. Aynı zamanda, formaldehiti ve ksileni de absorbe eder.

Flamingo çiçeği Havadaki amonyağı temizlemek konusunda çok başarılıdır. Aynı zamanda, formaldehiti ve ksileni de absorbe eder.

#10
Foto - Kurdele Havadaki amonyağı temizlemek konusunda çok başarılıdır. Aynı zamanda, formaldehiti ve ksileni de absorbe eder.

Kurdele Havadaki amonyağı temizlemek konusunda çok başarılıdır. Aynı zamanda, formaldehiti ve ksileni de absorbe eder.

Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor
Sağlık

Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor

Faydası saymakla bitmeyen sakızın da fazlası zarar. İngiltere'de yedi saat boyunca sakız çiğneyen kadının çenesi hasar gördü ve ameliyat olm..
Komşu duyurdu! ABD ordusu ülkeden çekilecek
Dünya

Komşu duyurdu! ABD ordusu ülkeden çekilecek

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, ABD'nin belirtilen tarihlerde ülkeden çekileceğini duyurdu.
‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma
Gündem

‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

Dün yaptığı açıklamada gece 00.00'da bir şeyler olacağını söyleyerek hükümete yönelik yalan ve iftira atan İYİ Partili Durmuş Yılmaz, dedikl..
Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?
Gündem

Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye'de uygulayarak kendi televizyon kanalında toplumun ahlaki yapısını bozan programlar ..
Muhalefetin modasına ayak uydurdu Ali Babacan’dan HDP sorusuna örtülü cevap
Gündem

Muhalefetin modasına ayak uydurdu Ali Babacan’dan HDP sorusuna örtülü cevap

PKK’nın Meclis’teki siyasi uzantısı olan HDP ile yakınlıkları nedeniyle çok fazla tepkilere maruz kalınca HDP ile bağlantıları yokmuş gibi d..
Prof. Dr. Bengi Başer şimdi de 'gıda' provokasyonuna başladı!
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer şimdi de 'gıda' provokasyonuna başladı!

Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, şimdi de "ekonomi" üzerinden provokasyon peş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay