2024-05-12 15:50:50 Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!
Başkalarının duygularını umursamayan ve sürekli dikkat arayışında olan narsist bireyler, toplumda çeşitli sorunlara neden olabiliyorlar. Narsist kişiler benmerkezci bireyler olup, kendilerini dünyanın merkezinde gören, diğer insanlardan önemli, değerli ve üstün olduğunu düşünen kişilerdir. Peki, narsist insanların diğer özellikleri nelerdir ve siz de narsist olabilir misiniz, hiç merak ettiniz mi? Narsist bireylerin 10 özelliği bu listede...