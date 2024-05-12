  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

İngilizler yeni takımını açıkladı! Yılın transferi Semih Kılıçsoy olacak! Türkiye rekoruyla tarihe geçecek

Sinan Engin'den bomba iddia! Beşiktaş'ın teknik direktörünü açıkladı

Aman dikkat! Büyük ters köşe olmayalım da yine.. Bir ismin peşine düştüler!

16 milyon TL'lik fiyat verildi! Tarihi yapı açık artırmayla satılacak

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü! Gözler Galatasaray ve Fenerbahçe maçında: İşte o ihtimaller!

Patlama 20 yıl sonra gerçekleşti! Kuzey Işıkları Türkiye'de görüntülendi

Sizce gelir mi? Beşiktaş çok ama çok büyük oynuyor! Kahır sezonu sonrası…

Ali Koç için bakın kim kazan kaldırdı! Müthiş gelişme: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sayın Koç!

TÜİK verileri paylaştı! İşte Türkiye'nin en kalabalık köyleri
Sağlık
9
Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

2024-05-12 15:50:50
Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

Başkalarının duygularını umursamayan ve sürekli dikkat arayışında olan narsist bireyler, toplumda çeşitli sorunlara neden olabiliyorlar. Narsist kişiler benmerkezci bireyler olup, kendilerini dünyanın merkezinde gören, diğer insanlardan önemli, değerli ve üstün olduğunu düşünen kişilerdir. Peki, narsist insanların diğer özellikleri nelerdir ve siz de narsist olabilir misiniz, hiç merak ettiniz mi? Narsist bireylerin 10 özelliği bu listede...

#1
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

Narsist Nedir? Türkçe'ye özsever olarak geçen narsist kelimesi, öz-önemini abartan, kendine hayranlık duyan, benmerkezci ve kibirli olmak ile karakterize kişileri tanımlamak için kullanılan psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Narsist kişilik bozukluğu ise toplumdaki bazı bireylerin yükseltilmiş özgüven ile kendilerini sürekli diğer insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görürler. Çoğunlukla benmerkezci kişilik özellikleri ile beraber empati yoksunluğu, kişiliği fazlasıyla büyütme (abartma), başarıya ve güce bağımlı davranışlarla kendilerini belli ederler. En belirgin özelliği kendilerini dünyanında merkezinde görmek olan narsist kişiler, aynı zamanda çıkarcıdır, kibirlidir, sadece kendilerini severler, eleştiriye kapalıdır ve hata yaptıklarını düşünmediklerinden dolayı özür dilemeyi de bilmezler. Onlar için sadece övgü ve iltifat vardır. Kendilerini eleştiren insanları düşman bilen narsist kişiler için insanlar iki kategoriye ayrılır: Kendisini övenler ve eleştiri yapanlar.

#2
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret! 1. İLGİNİN MERKEZİNDE OLMAYI SEVMEK! Narsist insanlar başarılarınızı büyüterek veya süsleyerek anlatır. Yani, dinleyicileri etkilemek ve ilgiyi üstlerine çekmek için olmayan detaylar uydurabilirler.

#3
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

2. İKİNCİ PLANA ATILMAKTAN NEFRET ETMEK! Narsistler ilginin merkezinde olmak istedikleri için örneğin birisi sesli mesajlarına hemen yanıt vermezse sinirlenebilirler. Yani özel muameleyi hak ettiklerini düşünürler.

#4
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

3. İSTENİLMEDİĞİ HALDE TAVSİYE VERMEK! Narsistler bir anda en iyi restoranları önermeye başlayabilir veya ebeveynlik hakkında bilgiçlik taslayabilirler. Narsistlerde belirgin bir üstünlük kompleksi bulunuyor.

#5
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

4. HIRS KONUSUNDA SINIR TANIMAMAK! Narsistler, benzersiz olduklarına ve yalnızca en iyiyi hak eden elit bir sınıfın parçası olduklarına inanırlar bu yüzden de sadece yüksek statülü gördükleri insanlarla ilişki kurarlar. 5. AŞIRI REKABETÇİ OLMAK Bir narsist neredeyse her alanda kazanmalıdır, yani kaybetmek onlar için söz konusu değildir. Bunun yanı sıra her yerde üstünlüklerini kanıtlamak isteyip gereksiz rekabete girebilirler.

#6
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

6. KİN TUTMAK! Narsistler, konu başkalarına gelince çatışmacı olma eğilimindeler. İncinmiş duygularıyla uğraşmak yerine karşılarındaki insana sinirlenirler ve o kişiden intikam almaya çalışırlar. 7. BİRİNİ ETKİLEMEK İÇİN YALAN SÖYLEMEK Karşılarındaki insanı etkilemek için aslında düşünmedikleri konularda iltifat ederler. Bu şekilde karşı tarafın da onlardan etkilenerek onlara iyi davranmasını sağlamaya çalışırlar. Yani karşısındaki bu manipülatif tavırdan etkilenip narsist hakkında iyi düşünmeye başlar.

#7
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

8. ASLA HATA YAPTIĞINI KABUL ETMEMEK! Narsistler yaptıkları hiçbir hata için özür dilemezler. Yani, yanlış yapan kendileri olsa da hata yaptıklarını kabul etmemek için karşı tarafı suçlarlar. 9. İNSANLARI KULLANMAK! Narsistler her durumda en çok kendilerini düşündüklerinden başkalarını istekleri doğrultusunda manipüle ederek amaçlarına ulaşırlar.

#8
Foto - Narsist adayı olabileceğinizi gösteren 10 işaret konusu ele alındı... Bakın hangi şartlar, koşullar var!

10. KENDİLERİNİ ÖVECEK BİRİNİ BULMAK! Narsistler ''narsisistik arz'' olarak adlandırılan ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir insana ihtiyaç duyarlar. Yani narsist, ortaya koyduğu kişiliği onaylayacak bir insana ihtiyacı olduğundan sürekli kendisini övecek birini arar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
Teknoloji

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır

Denizkurdu Tatbikatına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir..
Cumhurbaşkanımıza o sözü söylemeyecektim hayatımın en büyük hatası oldu
Gündem

Cumhurbaşkanımıza o sözü söylemeyecektim hayatımın en büyük hatası oldu

2018'den AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilerek siyasete de atılan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, vekillik dönemine dair çok çarp..
Ünlü çikolata markası apar topar marketlerden toplatılıyor:
Aktüel

Ünlü çikolata markası apar topar marketlerden toplatılıyor:

Almanya'da milyonlarca Türk'ü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede marketlerde satılan çikolata markasında sorun tespit edildi...
Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Her soruya ayetle cevap verdi.
Sosyal Medya

Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Her soruya ayetle cevap verdi.

Bir Kur’an okuma yarışmasına giren 11 yaşındaki kız, sorulan sorulara ayetlerle cevap verince jüri şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. İzley..
Batı’nın korktuğu başına geliyor! ‘Açık söylüyorum Türkiye’ye yağmur gibi talep yağacak’
Gündem

Batı’nın korktuğu başına geliyor! ‘Açık söylüyorum Türkiye’ye yağmur gibi talep yağacak’

Gazeteci Ardan Zertürk, şahsi Youtube kanalında yüklediği yeni videosunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'a dünyadan y..
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!
Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 18 Mayıs'ta resmen yürürlüğe girecek yeni seferberlik yasası nedeniyle "sessiz ve sakin yaşamın sonu" uyarısında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23