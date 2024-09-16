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Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

2024-09-16 09:37:56
Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

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#1
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

#2
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Narin'in kaybolduktan sonra 19'uncu günde derede bulunduğu ana ait görüntü ortaya çıktı

#3
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

A Haber canlı yayınında o görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

#4
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Bahtiyar ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ve dereye gömdüğünü söylemişti.

#5
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Fotoğrafta, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalın üzerine konulan taşlar da görülüyor.

#6
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Kamuoyunda infiale neden olan cinayet sonrası vatandaşlardan idam çağrıları gelmeye devam ediyor.

#7
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu ana ait görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte infial artarak devam etti.

#8
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Katillerin ve destekçilerinin içeride beslenmemesini isteyen vatandaşlar çözümün idam olduğunu savunuyor.

#9
Foto - Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı

Laikçi kesimden dahi idam çağrıları geliyor. Avukat Ersan Şen, Narin cinayetinde olduğu gibi suç işleyenlerin idam edilmesi gerektiğini savundu.

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