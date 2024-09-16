2024-09-16 09:37:56 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar yayınlandı
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Narin'in kaybolduktan sonra 19'uncu günde derede bulunduğu ana ait görüntü ortaya çıktı
A Haber canlı yayınında o görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
Bahtiyar ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ve dereye gömdüğünü söylemişti.
Fotoğrafta, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalın üzerine konulan taşlar da görülüyor.
Kamuoyunda infiale neden olan cinayet sonrası vatandaşlardan idam çağrıları gelmeye devam ediyor.
Narin'in cansız bedeninin bulunduğu ana ait görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte infial artarak devam etti.
Katillerin ve destekçilerinin içeride beslenmemesini isteyen vatandaşlar çözümün idam olduğunu savunuyor.
Laikçi kesimden dahi idam çağrıları geliyor. Avukat Ersan Şen, Narin cinayetinde olduğu gibi suç işleyenlerin idam edilmesi gerektiğini savundu.
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