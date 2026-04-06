  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O Batı Asya ülkesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için BMGK'ye harekete geçme çağrısı yaptı! Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu Flaş sol kanat kararı! Beşiktaş yine Correia'ya döndü: Sola kritik müdahale Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Paul Onuachu adım adım rekora Neredeyse üfleseler düşecekti: Çürük binaya tek dokunuş Okan Buruk'tan şaşkına çeviren hamle: Jakobs dışarı Eren Elmalı içeri: İzmir'de değişim Mehmed: Fetihler Sultanı”nın yeni bölümünde neler olacak! Şok edici bir gece yaşanacak! Fıstık kabukları sanat eserine dönüştü: Öğrencilerden ‘Sıfır Atık’ dersi! 'Güvenli Gıda' artık cepte! İşte Uygulama ile ilgili detaylar!
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Narin Güran cinayetinde skandal gelişme: Nevzat Bahtiyar’ın sözleri salonu karıştırdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Narin Güran cinayetinde skandal gelişme: Nevzat Bahtiyar’ın sözleri salonu karıştırdı!

Küçük Narin’in cansız bedenini dere yatağına gizleyen Nevzat Bahtiyar, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Bahtiyar’ın savunması sırasında Güran ailesi ile yaşanan sert tartışma üzerine mahkeme heyeti, aileyi duruşma salonundan çıkarttı.

1
#1
Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yargı süreci yeni bir boyuta evrildi. Daha önce "suç delillerini gizlemekten" 4,5 yıl ceza alan ancak Yargıtay tarafından "kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanması gerektiği belirtilerek cezası bozulan Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Adana’daki yüksek güvenlikli cezaevinden getirilen Bahtiyar’ın, cinayeti kendisinin işlemediğini ve her şeyin amca Salim Güran tarafından yapıldığını tekrarlaması, duruşma salonunda fitili ateşledi.

#2
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetinde 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşma salonuna gelen Güran ailesi, Bahtiyar ile tartışmalarının ardından mahkeme heyeti tarafından salondan çıkartıldı.

#3
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

#4
İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025’te karar verildi. Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı.

#5
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

#6
YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

#7
DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ Nevzat Bahtiyar’ın, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı. Adana Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bahtiyar, duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya Bahtiyar’ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Güran ailesi ve avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

#8
GÜRAN AİLESİ DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI Narin Güran’ın babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’ın savunmasında cinayet işlemediğini, Salim’in yaptığını söylemesi ve devamında verdiği ifadeler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Güran ailesi fertleri de tepki gösterince aile, salondan çıkartıldı. Güran ailesi, yargılanmanın adil olmadığını ve Nevzat Bahtiyar’ın yalan söylediğini savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan

Ailenin suçu yok...Katil Nevzat...Hiç kimse işlediği cinayeti başkasına söylemez , hiç kimse de başkasının öldürdügü birinin cesedini alıp saklamaz...!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23