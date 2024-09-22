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Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

2024-09-22 15:16:37
Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Korkunç olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen cinayet bir türlü aydınlatılamadı. Bugüne kadar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzerine küçük kızın annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Cinayeti Salim Güran'ın işlediğini söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın, 3 kez ifade değiştirmesi kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın son ifadesinin ardından Türkiye'nin konuştuğu Tavşantepe Köyü'nde hareketli anlar yaşandı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'dı. 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kayıplara karıştı. Son olarak 15.15'te okul kamerası tarafından görüntülenen küçük kızdan bir daha haber alınamadı.

#2
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Narin'in çuval içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. En büyük şüpheli ise aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran'dı.

#3
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Kasten adam öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran, cinayet suçlamalarını reddederken gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi şok etkisi yarattı. İfadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ve 200 bin TL karşılığında Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyleyen Bahtiyar tutuklandı.

#4
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes, amcası Fuat ile yengesi Hediye, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Ancak kan donduran cinayette sır perdesi bir türlü aralanmadı. Anne Yüksel Güran, Salim Güran ile yasak aşk iddialarını reddederken Tavşantepe Köyü'ndeki suskunluk kafaları karıştırdı.

#5
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

NARİN'İN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Adli Tıp Kurumunun ilk incelemeleri tamamlandı. İlk rapora göre, Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenirken, amcanın otomobilinin sürücü koltuğunda bulunan lekenin Narin'in salyası olduğu anlaşıldı. Amcanın eline bulaşan sıvıyı, araç koltuğuna sildiği, bu şekilde sıvının oraya leke olarak geçtiğinin üzerinde durulduğu vurgulandı.

#6
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

ÜÇÜNCÜ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ! Soruşturma titizlikle yürütülürken Nevzat Bahtiyar'ın üçüncü kez ifade değiştirmesi kafaları karıştırdı. Önceki gün yeniden ifade veren Nevzat Bahtiyar, bu kez bambaşka bir savunma yaptı. SABAH'ın ulaştığı ifadede amca Salim ile anne Yüksel arasında cinsel ilişki yaşandığı bunu gören Narin'i Salim'in öldürdüğü açıkladı.

#7
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

"NARİN'İN CANSIZ BEDENİ YERDE YATIYORDU..." Anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ı suçlayan zanlı "Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Salim beni odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm.

#8
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm Artık sen de benim suç ortağımsın' dedi.

#9
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine sardık. Salim'in uyarısıyla Narin'in kapı önündeki terliklerini de çuvala attım. Salim'e battaniyeyi geri verdim, o da aracına bıraktı. Cesedi önce ahırın penceresinden içeri bıraktım, sonra da çuvala koydum.

#10
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Ardından cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm, dikkat çekmemesi için üzerine taş bıraktım. Evden çıkarken Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

TAVŞANTEPE KÖYÜ'NDE HAREKETLİ ANLAR Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadenin ardından Tavşantepe Köyü'nde hareketli anlar yaşandı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ve JASAT ekipleri yeniden köye giderek inceleme yaptı.

#12
Foto - Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

SALYA, TÜKÜRÜK VE KIL ÖRNEKLERİ... Nevzat Bahtiyar'ın evi, Narin'in evi ve ahırda jandarma ekipleri, DNA çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, parmak izi, tırnak, kan, tükürük, salya, kıl örnekleri olabileceğine dair DNA bulgusu incelemesi yapıldı. İki saat süren incelemenin ardından JASAT ekibi, aldıkları numunelerle birlikte köyden ayrıldı.

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