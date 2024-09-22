Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Tavşantepe Köyü’nde ortalık ayağa kalktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Korkunç olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen cinayet bir türlü aydınlatılamadı. Bugüne kadar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzerine küçük kızın annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Cinayeti Salim Güran'ın işlediğini söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın, 3 kez ifade değiştirmesi kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın son ifadesinin ardından Türkiye'nin konuştuğu Tavşantepe Köyü'nde hareketli anlar yaşandı. İşte detaylar...