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Yaşam
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Nakit devri kapandı! Deprem sonrası tercihler değişti

2023-03-15 12:46:41
Nakit devri kapandı! Deprem sonrası tercihler değişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok kişi nakitlerini altına çevirmeye başladı.

#1
Foto - Nakit devri kapandı! Deprem sonrası tercihler değişti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından vatandaşlar nakit paralarını altına yatırıyor. Kayseri’de sarraflık yapan Murat Polat da, depremin ardından vatandaşların bakış açısının değiştiğini söyleyerek, “Altını üzerinde taşımak isteyen müşteri sayısı arttı” dedi.

#2
Foto - Nakit devri kapandı! Deprem sonrası tercihler değişti

Depremin ardından vatandaşların altınlarını bileğinde ve kolunda taşımak istediğini söyleyen 20 yıllık sarraf Murat Polat, “Altının 2 günlük yükselen bir grafiği var. Geçen hafta çeyrek altın bin 850 TL bantlarındaydı, şimdi bin 950 TL gibi bir yükselişi var. Yükselişle de devam ediyor. Ons bin 911 gibi ve onsun yükselişi altın fiyatını da etkiliyor. Bu yaşanan depremlerin ardından öncelikle şunu söyleyebilirim ki, insanların bakış açısı değişti.

#3
Foto - Nakit devri kapandı! Deprem sonrası tercihler değişti

Önceden “Yatırımımı yapayım, bir köşede altınım dursun. Sonra bir ihtiyaç olduğunda bozdururum, işime yarar” diyen insanlar, hayata daha farklı bir bakış açısı ile yaklaşmaya başladılar. Özellikle ziynet altın grubunda evde bulundurmayalım da koluma takayım, altınımı bileğimde taşıyayım boynumda taşıyayım diyen müşteri portföyü arttı. Altını üzerinde taşıma potansiyeli daha fazla olmaya başladı” dedi.

#4
Foto - Nakit devri kapandı! Deprem sonrası tercihler değişti

Polat, vatandaşların başlarına iş gelmesi durumunda nakitlerini evde tutmak yerine özellikle bilezik olarak değerlendirdiğini söyleyerek, “Nakit parada dediğimiz gibi yine altına çeviriyoruz. “Başıma bir iş gelirse para olarak evde kalmasın, altın da yine ziynet olarak kalmasın bilezik ve kolye olsun” diyorlar. Özellikle de yatırım maksatlı bilezik alan müşteri oldukça arttı. Son olarak tekrar Türkiye’nin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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