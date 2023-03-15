Nakit devri kapandı! Deprem sonrası tercihler değişti

Depremin ardından vatandaşların altınlarını bileğinde ve kolunda taşımak istediğini söyleyen 20 yıllık sarraf Murat Polat, “Altının 2 günlük yükselen bir grafiği var. Geçen hafta çeyrek altın bin 850 TL bantlarındaydı, şimdi bin 950 TL gibi bir yükselişi var. Yükselişle de devam ediyor. Ons bin 911 gibi ve onsun yükselişi altın fiyatını da etkiliyor. Bu yaşanan depremlerin ardından öncelikle şunu söyleyebilirim ki, insanların bakış açısı değişti.