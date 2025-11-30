Gençliğimiz Sigara Bataklığında... Sigara kullanımı 9 yaşa kadar düştü: Akılalmaz veriler...

“İlkokul çağındaki çocukların sigarayla bu kadar erken yaşta tanışmasında aile ortamı, okul çevresi, ekonomik koşullar ve yasa dışı tek dal satışlarının yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları ile dizi-film sahnelerinde sigaranın özendirici biçimde sunulmasının nasıl bir etkisi vardır? Bu faktörlerin çocukların sigara algısını şekillendirmedeki rolünü ve mevcut denetim mekanizmalarının bu riskleri azaltmada ne kadar yeterli olduğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları ve dijital platformlarda yayınlanan dizi-film içeriklerindeki sigara sahneleri, özellikle çocuklar üzerinde algı oluşturabiliyor. Bu nedenle medya okuryazarlığı ve risk farkındalığının artırılması büyük önem taşıyor. Burada özellikle vurgulamak isterim. Türkiye’de tütün kontrolü alanında güçlü bir mevzuat ve ciddi bir kamu iradesi bulunmaktadır. Bizim değerlendirmemiz, mevcut mekanizmaların üzerine destekleyici iyileştirmeler eklenerek etkinliğin daha da artırılabileceği yönündedir. Yani mesele eksiklik değil, etkiyi artıracak tamamlayıcı adımların atılmasıdır. Bu kapsamda sosyal medya platformlarıyla iş birliği, algoritmik görünürlüğün azaltılması, çocuklara yönelik içerik filtrelerinin güçlendirilmesi, tek dal satışlarına yönelik saha farkındalığının artırılması, dizi-film sektöründe gönüllü sorumlu içerik uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi adımlar atılabilir.