Gençliğimiz Sigara Bataklığında... Sigara kullanımı 9 yaşa kadar düştü: Akılalmaz veriler...

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Türkiye’de çocuk ve gençlerde sigaraya başlama yaşı giderek düşüyor. Uzmanlar, nikotin bağımlılığının artık çocukluk çağında başladığını, bazı çocukların 10 yaşından itibaren tütünle tanıştığını belirtiyor. Araştırmalara göre, 13-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 13-14’ü sigarayı denemiş durumda. Erken yaşta başlayan her dört gençten üçü ise zamanla bağımlı hâle geldiği belirtilirken Türkiye Psikiyatri Derneği verileri, sigaraya başlama yaşının 10-15 yaş bandına kadar gerilediğini gösteriyor. Bazı çalışmalarda çocukların 11-12 yaşında ilk kez sigara denediği tespit edildi. Erkeklerde ortalama başlama yaşı 14,9 iken, kızlarda bu yaş 16 civarında seyrediyor. TÜİK ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 28’i günlük sigara kullanıyor. Erkeklerde bu oran yüzde 40’ları aşarken, kadınlarda yüzde 13 seviyesinde. Gençler arasında sigara, sadece stresle başa çıkma aracı değil; sosyal kabul görme, “büyüme” hissi ve taklit davranışlarla da bağlantılı olarak bataklığa sürüklüyor. Araştırmalar, erken yaşta başlayan tütün kullanımının ileride diğer zararlı alışkanlıklara kapı araladığını da ortaya koyarken Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigarayla mücadelede gelinen noktayı ve atılması gereken adımları anlatarak sorularımızı yanıtladı.