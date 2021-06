9. Yeşillikler - Pembe nar'ın haberine göre; yeşil olan her şey çiğ yenmeli. Brüksel lahanası, brokoli, avokado, ıspanak ve diğer tüm yeşillikler, ısıya duyarlı suda çözünür öğeler içerir. Yüksek sıcaklıklar C vitamini, folata ve B1 ve B5 vitaminlerine zarar verir, bu nedenle yeşil yiyecekleri çiğ yediğinizde bunlardan daha fazlasını alırsınız. Örneğin çiğ ıspanak, pişmiş ıspanaktan 3 kat daha fazla C vitamini içerir.