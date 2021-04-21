2021-04-21 20:33:18 Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren şahsın yargılanmasına başlandı
Televizyon kanalındaki yarışmayla tanınan ve 6 yıl önce silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'nın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılama başladı. Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Çalışkan hazır bulunurken, tekerlekli sandalyeyle Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları katıldı.