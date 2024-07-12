Mutlaka bilmeniz gerekiyor! Kahve tüketiminde 9 önemli nokta

Kimileri ‘güne zinde başlamak’, kimileri ‘sosyalleşmek’, kimileri ‘işe konsantrasyon sağlamak’, kimileri de ‘yorgunluk atmak’ için sarılıyor kahveye… Hal böyle olunca, modern çağın vazgeçilmezi haline gelen kahvenin tüketimi, son yıllarda 7’den 70’e hemen her kesimde hızla artıyor! Ancak dikkat! Günümüzde hem türleri hem de hazırlanma biçimleri ile sayısız şekilde karşımıza çıkan kahve, bazı kurallara dikkat edilmediğinde sağlığa fayda yerine çok ciddi zarar verebiliyor! Aromalar, şuruplar, tatlandırıcılar, kremalar ve aşırı sıcaklarda serinlemek amacıyla aşırı şekilde tüketilebilen cezbedici soğuk karışımları derken diyabetten obeziteye dek birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Kahveyi ölçüsüz tüketilebilecek masum bir içecek olarak görmemek gerekir.