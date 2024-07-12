Mutlaka bilmeniz gerekiyor! Kahve tüketiminde 9 önemli nokta

Vücuttan su atımını artırabilir Kahve diüretik etki gösterebilir yani vücuttan böbrekler kanalı ile su atımını artırabilir. Burada önemli olan; kahve tüketiyorsak günlük yeterli miktarda su içtiğimizden emin olmamızdır. Kahve ya da çay gibi diğer kafeinli içecekler su yerine geçmez. Bu nedenle kilomuzu 30 ml ile çarpıp, çıkan sonuç kadar suyu her gün düzenli şekilde tüketmeliyiz. Örneğin; 60 kg bir kişi her gün yaklaşık 1800 ml su tüketmelidir. Hem suyu az içip hem de kahveyi sık tükettiğimizde vücuttan su atılabilir ve yetersiz su tüketimi nedeni ile vücutta ödem oluşabilir. Kahvenin kendisi doğrudan ödem yapmasa da kahve tüketimi ile birlikte yeterli su içilmiyorsa bundan kaynaklı vücutta ödem oluşabilir.