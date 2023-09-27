Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bu konuda kanunların, yönetmeliklerin bizlere verdiği yetkileri en hızlı ve titiz bir şekilde kullanıyoruz ve bundan çekinmeyeceğiz. Amacımız ticaret düzgün ve dürüst şekilde yapılsın. Alıcının da tüketicinin de satıcının da kazanacağı makul fiyatlarda ve istikrarlı şekilde iç piyasa ortamını sağlamak hedefimiz" dedi.