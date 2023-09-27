2023-09-27 14:42:06 Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor
Araba alacaklar için güzel haber geldi. Tercihini ikinci el araçtan yana kullananlar kazançlı çıkıyor. 2. el arabada indirim trendi başladı. Bakan Bolat indirim ile ilgili detayları paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv piyasasında 2’nci el fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Sıfır otomotivde de kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz" dedi.