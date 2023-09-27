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Ekonomi
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Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

2023-09-27 14:42:06
Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Araba alacaklar için güzel haber geldi. Tercihini ikinci el araçtan yana kullananlar kazançlı çıkıyor. 2. el arabada indirim trendi başladı. Bakan Bolat indirim ile ilgili detayları paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv piyasasında 2’nci el fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Sıfır otomotivde de kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz" dedi.

#1
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası (ATO) 29'uncu dönem Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran ve meclis üyeleri de yer aldı. Bakan Bolat, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının da önemli olduğunu ifade ederek, "Ankara bu noktada da önde gidiyor.

#2
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Sağlık turizminde Türkiye’nin en iyi vilayetlerinin başında geliyor. Diğer hizmetler sektöründe de Ankara'mız büyük atılım yaptı. Savunma sanayiinde ülkemizin kalesi mertebesinde Ankara. Eskiden sadece memur şehri olarak bilinen Ankara, artık hizmet ticareti, bunun yanında imalat sanayii, makine sanayii alanlarında da büyük bir aşama sağladı.

#3
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bu da Türkiye'mizin 20 yılda geçirdiği büyük dönüşüme Ankara’nın çok iyi bir şekilde uyum sağladığını ve bu fırsatlardan istifade ettiğini göstermektedir" dedi.

#4
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bakan Bolat, Türkiye’nin, hizmet ihracatında 2022’de 90 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2002’de 14,5 milyar dolardı. Turizmde, hava, kara, demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, eğitim hizmetleri, bilişim ve yazılım ihracatı ile bunları başaracağız.

#5
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Orta Vadeli Plan’a göre bu yıl 255 milyar dolar mal ihracatı ve yaklaşık 110 milyar dolar da hizmet ihracatı ile toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanıyoruz inşallah. Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyonun artık hızlı bir şekilde inişe geçmesini sağlamak, gelecek yılı yüzde 33 civarında tamamlamak hedefimiz.

#6
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bunun yanında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizin gelişmesinden asla vazgeçmedik. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, kalıcı konutların tamamlanması ve oradaki ekonomik faaliyetlerin yeniden hızlandırılması, oraların eskisinden çok daha güzel, yaşanabilir, ideal şehirler bakımından ayağa kaldırılması hedefimizden asla vazgeçmedik. Bütün gücümüzle enflasyonla mücadelenin yanında deprem bölgelerinin icrası ve inşası en önemli hedeflerimiz" diye konuştu.

#7
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bakan Bolat, fahiş fiyat uygulamaları karşısında da hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu noktada fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticaret uygulamalarına karşı gereğini yapıyoruz. Otomotiv piyasasında haziran ayında göreve geldikten sonra aldığımız tedbirler ile çip krizi ile başlayan süreçlerdeki sıkıntılar çok büyük ölçüde sona erdi.

#8
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bu konuda kanunların, yönetmeliklerin bizlere verdiği yetkileri en hızlı ve titiz bir şekilde kullanıyoruz ve bundan çekinmeyeceğiz. Amacımız ticaret düzgün ve dürüst şekilde yapılsın. Alıcının da tüketicinin de satıcının da kazanacağı makul fiyatlarda ve istikrarlı şekilde iç piyasa ortamını sağlamak hedefimiz" dedi.

#9
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bakan Bolat, 2’nci el otomotiv piyasasına ilişkin, "İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor.

#10
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında 2’nci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var.

#11
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. 1'inci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz. Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz.

#12
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Vatan'a göre; O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili Milliyet'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#14
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

"Ülkemizin genel ekonomi politikaları doğrultusunda değişen faiz oranları ve temmuz ayında yeniden düzenleme yapılan bankaların taşıt kredilerindeki büyüme sınırı gibi faktörlerle tüketiciler krediye erişemezken, bulunan kredilerin faiz oranları geçmişe göre yüksek seviyelerde.

#15
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Dolayısı ile krediye erişimde güçlükler olduğu gibi, bulunan kredilerdeki yüksek ödemeler krediye olan talebi de düşürmüş durumda.

#16
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Geçtiğimiz dönemlerde otomobile talep oldukça yüksekti. Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar, otomobil üretimini oldukça olumsuz etkiledi. Otomobil bir yatırım ve bir kayıt dışı ticaret alanına dönüştü.

#17
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Talep çok artmış olmasına rağmen olumsuz koşullar içinde büyüyen otomobil pazarının tüm dengeleri bozuldu ve fiyatlar olağan dışı arttı.

#18
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

İçinde bulunduğumuz 2023 yılı içerisinde üretimin artması ve 6+6 yönetmeliğinin etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artış kesildi ve sektörün dengesini bozan faktörler bertaraf edildi.

#19
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

Öte yandan kredilerde yaşanan daralma neticesinde de otomobile olan talep oldukça düşük. Ancak geçmişteki yüksek talep, olumsuz koşulları sebebiyle hem fiyatları hem iş işleyişini olumsuz etkiliyordu.

#20
Foto - Müthiş haber verildi: İlk kez görülecek… İkinci el araba fiyatlarında indirim furyası başladı! Bayiler fiyatları düşürdükçe düşürüyor

‘PİYASA TEKRAR HAREKETLENECEK’ Şu an talep düşük olmasına rağmen sektörümüz alınan kararlar ile beraber tekrar normalleşme sürecinin içerisinde. Dolayısı ile biz bu süreci oldukça önemli buluyoruz. Önümüzdeki süreçte piyasamız tekrar hareketlenerek seyrine çok daha sağlıklı şekilde devam edecektir.

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