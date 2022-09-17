Müthiş haber! Hatay'da bulundu

Gezi ve kamp için Amanoslar’a çıkanlar, doğal su kaynaklarının oluşturduğu onlarca metre yükseklikteki şelaleler eşliğinde doğanın tadını çıkartıyor. Geçen aylarda ziyaret edilmeye başlanan 67 metre uzunluğundaki Şarlağan Şelalesinin üst kısmında, yeni bir şelale bulundu. Dışarıdan gözükmeyen ve ağaçlar arasında yemyeşil yosunlar arasında süzülen doğa harikası yeni bir şelalenin varlığı doğaseverleri sevindirdi. Yeşilin ve mavinin etrafa ayrı bir güzellik sunduğu bu şelalenin üst kısmında sarkık ve dikitlerden oluşan karstik mağaraların varlığı, Amanoslar’ın muhteşem bir turizm merkezi olduğunu ortaya çıkarıyor.