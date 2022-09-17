  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Müthiş haber! Hatay'da bulundu

2022-09-17 09:45:38
Müthiş haber! Hatay'da bulundu

Terörden temizlenen Amanos Dağlarından çok güzel bir haber geldi.

#1
Foto - Müthiş haber! Hatay'da bulundu

Hatay Amanos Dağlarında terörden temizlenen bölgelerde yeni bir şelale bulundu.

#2
Foto - Müthiş haber! Hatay'da bulundu

Eşsiz manzarası, şifalı otları, şırıl şırıl akan suları ile doğa tutkunlarını cezbeden saklı güzellikleri barındıran Amanos Dağlarında Hassa ve Payas ilçelerinin yüksek kesimlerinde kalan bölgeler ekolojik tur rotalarından ve doğa turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladı.

#3
Foto - Müthiş haber! Hatay'da bulundu

Gezi ve kamp için Amanoslar’a çıkanlar, doğal su kaynaklarının oluşturduğu onlarca metre yükseklikteki şelaleler eşliğinde doğanın tadını çıkartıyor. Geçen aylarda ziyaret edilmeye başlanan 67 metre uzunluğundaki Şarlağan Şelalesinin üst kısmında, yeni bir şelale bulundu. Dışarıdan gözükmeyen ve ağaçlar arasında yemyeşil yosunlar arasında süzülen doğa harikası yeni bir şelalenin varlığı doğaseverleri sevindirdi. Yeşilin ve mavinin etrafa ayrı bir güzellik sunduğu bu şelalenin üst kısmında sarkık ve dikitlerden oluşan karstik mağaraların varlığı, Amanoslar’ın muhteşem bir turizm merkezi olduğunu ortaya çıkarıyor.

#4
Foto - Müthiş haber! Hatay'da bulundu

Sosyal medya üzerinden organize olan gezi grupları ve eğitimciler, Hatay´ın Hassa ve Payas İlçeleri arasındaki Şarlağan Şelalesinde bir araya geldiler. Bölgenin terörden temizlenmesi ile eko turizm yolunda bir engelin kalmadığını belirten doğaseverler, Şarlağan Şelalesi bölgesinin de eko turizm değeri yüksek bir bölge olduğunu dile getirdiler. Doğa yürüyüşüne çıkanlar, şelalenin altında serinlediler şelalenin altında sırılsıklam ıslandılar.

#5
Foto - Müthiş haber! Hatay'da bulundu

Şelaleyi ziyaret eden böle halkı daha önce terör nedeni ile pek gelemedikleri güzelliklere şimdi huzur ve güven içerisinde erişebildiklerini söyledi. Doğa yürüyüşçüleri ise Amanos Dağlarının ve yaylalarının Karadeniz yaylalarına alternatif olduğunu belirterek Amanos Dağlarında saklı kalan bu güzelliklerin mutlaka görülmesi gerektiğine dikkat çekti.

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!
Spor

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!

Emirhan İlkhan'ın Torino'nun Inter'e yenildiği maç sonrasında, yenilen golde hatalı olduğunu düşünerek bir özür mesajı yayımlaması İtalya'da..
Okan Buruk'tan sürpriz Icardi açıklaması!
Spor

Okan Buruk'tan sürpriz Icardi açıklaması!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu..
Medya

"Biz fakir bir kanalız" diyen İsmail Küçükkaya'nın dolarla aldığı aylık maaşı dudak uçuklattı!

CHP yandaşı Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Son olarak "Biz fakir bir kanalız" diyen Küçükkay..
Ayçiçek yağında müthiş hamle! Bakan açıkladı...
Aktüel

Ayçiçek yağında müthiş hamle! Bakan açıkladı...

Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın gündeminden düşmezken ayçiçek yağı ile ilgili yeni hamle yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İt..
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu mu kastetti?
Siyaset

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu mu kastetti? "Maalesef bu savaşın Adapazarı’nda olduğunu sanıyorlar"

Sinan Burhan “Mansur Yavaş Ankara Polatlı’daki konuşmasında "Sakarya Meydan Muharebesi’nin Adapazarı’nda olduğunu zannedenler var" dedi. Say..
İşte CHP'nin ruhu!
Siyaset

İşte CHP'nin ruhu! "Kur'an'da adı geçmeyen baş sargısı için.."

Daily İslamist Hafıza adlı Twitter platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Helalleşme" çağrısına göndermede bulunarak, CHP'li ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23