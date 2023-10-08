2023-10-08 14:33:59 Müthiş gündem oldu! Diğerleri yok olacak gibi... 8 yıldır doktora götürmüyor!
Ankara’nın Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde yetişen şifa kaynağı hünnap meyvesi, tüm illere gönderiliyor. Çin hurması olarak da bilinen "hünnap" meyvesi, Başkent'in yanı başında Güdül ilçesinde yetiştiriliyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ise ilgi büyük. Güney Asya'ya özgü bir meyve olan hünnabın içerisinde tek bir çekirdek bulunuyor. Küçük ve yuvarlak bir yapıya sahip olan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor, 8 yıl önce atalarından kalan arsaya 150’den fazla hünnap ağacı diken ve her yıl yüzlerce kilo hünnap hasat eden 76 yaşındaki Ferhat Çolak, ilerleyen yıllarda Güdül’ün Türkiye’nin hünnap merkezi olacağını belirtti.