Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor Okan Buruk bu habere sevinemeyecek... Almanya'da Leroy Sane'ye şok: Islıklandı Sessiz ilerliyor! Bunu yapmak basit: Tiroit sağlığı için herkes kilosuna dikkat etsin! Küresel devler İstanbul’da eğildi! WEF’ten Türkiye için “benzersiz güç” itirafı: Siz olmadan çarklar dönmüyor Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 150 TL'den satılıyor! Uçağı kaza yapmış, iki pilot ölmüştü! Ünlü havayolu firması CEO’sunun istifa sebebine inanamayacaksınız Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu Eğer doğruysa rezalet! Körfez’den ABD’ye skandal talep Balı asla böyle tüketmeyin: Meğer zehire dönüşüyormuş! ABD-İsrail haydutluğu ekonomiyi vurdu: Piyasa buz gibi eridi
Müthiş gelişme: Bernardo Silva canlı yayında Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Şampiyonlar Ligi'nde hedefini final olarak belirleyen Galatasaray'da transfer hamleleri tamamen nokta atışı üzerine kurulu. Geldiği anda takımın değişmezi olacak, Avrupa'da kulübü bulunduğu yerden yukarılara taşıyabilecek çapta isimler için çalışmalar yapan sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birisi de Bernardo Silva. 31 yaşındaki Portekizli yıldız canlı yayına çıktı, İngiltere macerasının sona erdiğini resmen ilan etti.

Galatasaray'ın beklediği haber geldi. Uzun yıllardır Manchester City forması giyen Bernardo Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor. Portekizli yıldızın yaptığı açıklamalar, ayrılık söylentilerini daha da artırdı. 31 yaşındaki futbolcu, kulübün podcast yayınında yaptığı açıklamada Manchester’daki yaşam tarzına tam olarak uyum sağlayamadığını dile getirdi:

“Burayı sevmediğimi söylemek istemiyorum ama Manchester kültürü yaşam tarzıma uymuyor ve bu bazen beni mutsuz ediyor.”

Bernardo Silva’nın sözleşmesinin yaz aylarında sona erecek olması nedeniyle birçok kulüp bu durumu transfer fırsatı olarak görüyor. Manchester City’nin kaptanlarından biri olan tecrübeli oyuncu, takımın en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Portekizli yıldız için Galatasaray'ın yanında başta Atlético Madrid olmak üzere birçok kulübün devrede olduğu belirtiliyor. İspanyol ekibinin, takımın önemli isimlerinden Antoine Griezmann’ın olası ayrılığı sonrası Bernardo Silva’yı önemli adaylardan biri olarak gördüğü ifade ediliyor. Öte yandan FC Barcelona ve Juventus’un da yıldız futbolcuya ilgi gösterdiği aktarıldı. Avrupa devlerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD’den bazı kulüplerin de Bernardo Silva’nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Bu arada transfer gazetecisi Fabrizio Romano da Galatasaray'ın gözdesi oyuncu için önemli iddialarda bulundu: Bernardo Silva -Bernardo Silva'nın kararı kesinleşti. Bernardo Silva, yaz transfer döneminde City'den ayrılmaya ve bedelsiz bir transfer için hazırlık yapmaya hazır. İlgilenen kulüpler açısından, şu anda Bernardo Silva'yı transfer etmek için görüşmelerde bulunan kulüplerden bahsetmek için henüz erken. Birçok kulüp ilgileniyor. Suudi Arabistan, Avrupa, MLS ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok kulüp var.

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi
Gündem

Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı ahlaksız Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki personeliyle Ankara’da bir otel odasında suçüstü yakalanmasıyla başlayan s..
16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi
Gündem

16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi

Giresun’da Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan yargılandığı davanın mağduru olan 16 yaşındaki T.T. geçirdiği trafik kazasını..
Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Dünya

Endişelendiren nükleer savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki geri..
