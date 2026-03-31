Müthiş gelişme: Bernardo Silva canlı yayında Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
Şampiyonlar Ligi'nde hedefini final olarak belirleyen Galatasaray'da transfer hamleleri tamamen nokta atışı üzerine kurulu. Geldiği anda takımın değişmezi olacak, Avrupa'da kulübü bulunduğu yerden yukarılara taşıyabilecek çapta isimler için çalışmalar yapan sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birisi de Bernardo Silva. 31 yaşındaki Portekizli yıldız canlı yayına çıktı, İngiltere macerasının sona erdiğini resmen ilan etti.