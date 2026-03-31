  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeşilay'dan uyarı: Sosyal medya hem bağımlılık oluşturuyor hem diğer bağımlılıklara zemin hazırlıyor Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Sadece 4500 günle emeklilik imkanı! Kimler faydalanabiliyor? Çok sık karşılaşılıyor artık... Vertigo vakalarında korkutan artış Altın avcılarının uğrak noktası: Leğenin kapan o ile akın ediyor! TÜVTÜRK'teki skandalda yeni gelişme: Polis Melih Okan Keskin'i şehit eden katiller için karar verildi Türkiye'nin yerli S-400'ü aktif edilip ateşlendi Uzmanı uyardı! Aman dikkat! Kene kabusu geri döndü Kritik uyarı geldi! Çin'den ABD ve İsrail'e sert mesaj: Savaşı derhal durdurun Hepsi birbirinden ilginç! Ayın en sıradışı ve tuhaf olayları Yağmur bereketiyle geldi! Bir ilde daha barajlar doldu
Spor
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin yeni gol makinası mı olacak? Osimhen'in pabucunu dama atacak!
Emrah Savcı

Galatasaray’ın Victor Osimhen hamlesiyle sarsılan Fenerbahçe, Arsenal'da hayal kırıklığı yaratsa da herkes tarafından potansiyeli bilinen Viktor Gyökeres’i kadrosuna katmak için transfer uçağına mazot yükledi. İsveçli gol makinesi için Mikel Arteta’nın 'ayrılık' vizesi vermesi, sarı-lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Nicolo Tresoldi transferiyle forvet hattını tazelemeye hazırlayan Arsenal'ın inadının 30-35 milyon Euro bandındaki stratejik bir teklifle kırılması planlanıyor.

Galatasaray’ın Victor Osimhen hamlesine iki sezondur cevap vermeyen Fenerbahçe yönetimi bu kez işi sıkı tutuyor. Sadettin Saran sanki gelecek sezon da devam edecekmiş gibi forvet hamlesi için Londra’da çalışmalar yapılmasının talimatını verdi. Sarı-lacivertliler, Arsenal’de beklenen patlamayı yapamayan ancak potansiyeliyle Avrupa’nın devlerini peşinden koşturan Viktor Gyökeres için düğmeye bastı.

Sezon başında 67 milyon Euro'ya Arsenal’e transfer olan İsveçli golcü için Londra macerası umulduğu gibi gitmedi. Mikel Arteta, kadrodaki iç rekabeti artırmak ve daha "güvenilir" bir golcü hattı kurmak adına gözünü Nicolo Tresoldi’ye dikti. Team Talk'un haberine göre Tresoldi transferinde sona yaklaşan Arsenal, Gyökeres’i elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Arsenal’in İsveçli golcüyü satma kararı sonrası pusuda bekleyen takımların başında geliyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, pazarlık masasına oturmak için doğru anı bekliyor. 30-35 milyon Euro bandında bir rakam oluşması durumunda resmi teklif iletilecek. Yönetim, çok hevesli görünerek fiyatın suni şekilde yükselmesini istemiyor. Arsenal’in net tavrını ve belirleyeceği taban fiyatı analiz ederek "nokta atışı" bir teklif sunmayı planlıyor.

Transfer piyasasının nabzını tutan Fenerbahçe'nin futbol direktörü Devin Özek'e göre, Gyökeres’in takımdan ayrılması kesin. Ancak kilit nokta; teklifin doğru zamanda iletilmesi. Fenerbahçe, Osimhen’in ligdeki dominasyonuna, Gyökeres’in fiziksel gücü ve bitiriciliği ile yanıt vermeyi hedefliyor.

Fotospor'a göre; Fenerbahçe, oyuncunun İsveç Milli Takımı'ndaki formunu ve Arsenal'in yeni transfer hamlelerini yakından takip ederek Nisan ayı içerisinde ilk temasları hızlandırmayı planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şara'ya Almanya'da sürpriz
Dünya

Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için Berlin'de destek gösterisi yapıldı.

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"
Gündem

"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyl..
Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı
Gündem

Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, 21 yaşındaki kadın belediye çalışanıyla otel odasında yakalanması infiale yol açarken, CHP Kadın Kolla..
Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı
Ekonomi

Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı

İstanbul’da hızla yükselen yaşam maliyetleri, artan kira fiyatları ve bitmeyen metropol stresi, milyonlarca kişiyi yeni arayışlara yöneltiyo..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23