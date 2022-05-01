Mutfağınızda bulunan 20 ağrı kesici

Kulak enfeksiyonlarına karşı sarımsak Kulak enfeksiyonları, başta çocuklar olmak üzere her yıl binlerce insanı etkiliyor. Bir kulak enfeksiyonunu çabucak iyileştirmek için 5 gün boyunca günde iki kez kulağınıza 2 damla ılık sarımsak yağı dökebilirsiniz. Uzmanlara göre, bu basit tedavi enfeksiyonları doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlardan daha hızlı iyileştirebilir. Sarımsaktaki birkaç aktif bileşen (germanyum, selenyum ve kükürt bileşikleri) ağrıya neden olan bakteriler için doğal olarak toksiktir. Kendi sarımsak yağınızı hazırlamak için 3 diş sarımsağı 120 ml sızma zeytinyağında 2 dakika soteleyin ve ardından süzün. Buzdolabında en az 2 hafta saklayabilirsiniz.