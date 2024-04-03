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Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

2024-04-03 13:39:09
Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

“Kent uzlaşısı” adı altında terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti ile iş tutan ve sözde milliyetçi çizgide siyaset yapan İP tabanı ve sapkın homoların desteğiyle 31 Mart yerel seçimlerinde sürpriz bir sonuç elde eden CHP için diyet ödeme zamanı geldi. Her fırsatta LGBTİ homoların hamiliğine soyunan ve eşcinsel sapkınlığın meşruiyet kazanması için kamunun kaynaklarını seferber eden CHP’nin oy deposu konumdaki homolar, seçimde verdikleri oy desteğinin karşılığını istemeye başladı.

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#1
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Türkiye’deki ib.elerin çatı kuruluşu konumundaki KAOS GL adlı sapkın oluşumun internet sitesinde kaleme alınan sözde makalede, kampanya döneminde mütedeyyin seçmeni ürkütmemek adına kendilerine açıktan destek vermeyen CHP’nin artık daha aktif davranarak, “LGBTİ+ haklarını savunmaya başlamak, programlarına almak” için harekete geçmesi istendi. Atilla Dirim adlı eşcinsel sevicinin ““LGBT’ciler” kazandı” başlıklı rezil yazsında, Allah’ın lanetlediği eşcinselliğe yönelik istenen talepler şöyle sıralandı:

#2
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

HALK “İ.NELERDEN” RAHATSIZ DEĞİLMİŞ! AK Parti’nin ve mütedeyyin siyasetçilerin LGBTİ ahlaksızlığına yönelik tezlerinin bu seçimde çöktüğünü öne süren Atilla Dirim adlı homosever, “31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP ve MHP’den oluşan iktidar ittifakı sandığa gömülürken, CHP hatırı sayılır bir başarıyla oyunu büyük ölçüde artırarak birinci parti konumuna yükseldi. Ama sandığa gömülen sadece iktidar bloku değil, LGBTİ+ nefreti üzerinden yapılan oy devşirme politikalarıydı da.

#3
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Bütün kara propagandaya, “Bunlar LGBT’ci” söylemlerin rağmen, LGBTİ+ nefretinin kitlelerin oy tercihi üzerinde beklenilen etkiyi yaratmadığı görüldü. Neler neler demediler ki? Hele de son milletvekili seçimlerinde… Mesela Erdoğan 11 gün içinde 14 şehir ve 2 yayında LGBTİ+’ları hedef göstermiş, Memur-Sen’in genel kurulunda “Ya toplumun temel direği olan aile kurumuna sahip çıkanları ya da aile düşmanı sapkın akımların desteğini alanları tercih edeceğiz. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Şu anda adı millet olan zillet ittifakında LGBT aleyhine bir söz duydunuz mu? Yok. Çünkü LGBT'yi açık ve net ne yapıyorlar? Başta ana muhalefet olmak üzere savunuyorlar” demişti.

#4
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Rize’de düzenlediği mitingde ise “Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan, maalesef yok DEVA'sıymış, yok bilmem Gelecek'miş, yok bilmem şu bu filan, HDP, bunlar hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok, Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla böyle bir sorunu yok” sözlerini sarf etmişti.

#5
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Bunun gibi sayısız örnek verilebilir. Ancak geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimler, “LGBT’ci” olmakla “itham edilen” ana muhalefet partisinin kesin zaferiyle sonuçlanınca, bu kara propagandanın beklenildiği kadar etkili olmadığı ortaya açık bir şekilde çıktı” dedi.

#6
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

“CHP BİRİNCİ, ARTIK HAREKETE GEÇMELİ” CHP’nin artık “birinci parti” olduğunu ve çekinecek bir durumun kalmadığını ima eden Dirim, şöyle akıl verdi: “AKP-MHP ittifakının LGBTİ+’lara yönelik kara propagandası boşa çıktı ama gerçekten “LGBT’ciler” mi kazandı? Maalesef öyle bir şey olmadı. Şu anda birinci parti konumundaki CHP’nin kazanması değişim isteyen herkese moral verdi ama bu parti AKP-MHP ittifakının baskısı altında LGBTİ+ kısaltmasını kullanmaktan özenle kaçındı, toplumsal cinsiyet ifadesini bile zar zor kullandı, LGBTİ+’ların varlığını görmezden geldi.

#7
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Sadece CHP değil, seçim sonuçlarına göre Türkiye’nin dördüncü büyük partisi konumunda olan DEM Parti de LGBTİ+ hak ve özgürlüklerini savunmakta fazlasıyla çekingen davrandı.

#8
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Şimdi değişim vakti gelip çattı. Temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, insan haklarını savunduğunu iddia eden siyasi partiler artık LGBTİ+ haklarını savunmaya başlamak, programlarına almak, LGBTİ+ kısaltmasını metinlerinde ve söylemlerinde kullanarak AKP-MHP vesayetinden kurtulmak zorundadır. Bunu yapmadıkları takdirde, fobik nefret partisi Yeni Refah’ın yükselişinin zeminini daha da güçlendireceklerdir.”

#9
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

MÜSLÜMANLAR SANDIĞA GİTMEDİ MEYDAN İ.NELERE KALDI Skandal sözler, seçimde asıl kaybedenin Müslümanlar olduğunu, AK Parti’ye ders vermek için sandığa gitmeyen mütedeyyin seçmenin, Allah’ın lanetlediği homolara nasıl alan açtığını bir kez daha gözler önüne serdi.

#10
Foto - Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

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Yorumlar

Teoman

Bu şekilde haber yapacağınıza neden Rusya gibi bu i.neler için bir kanun çıkarılmadı demiyorsunuz. Müslüman ülke olduğumuz söyleniyor fakat RUSYA kadar olamıyoruz..
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