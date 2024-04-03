Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Rize’de düzenlediği mitingde ise “Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan, maalesef yok DEVA'sıymış, yok bilmem Gelecek'miş, yok bilmem şu bu filan, HDP, bunlar hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok, Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla böyle bir sorunu yok” sözlerini sarf etmişti.