2024-04-03 13:39:09 Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı
“Kent uzlaşısı” adı altında terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti ile iş tutan ve sözde milliyetçi çizgide siyaset yapan İP tabanı ve sapkın homoların desteğiyle 31 Mart yerel seçimlerinde sürpriz bir sonuç elde eden CHP için diyet ödeme zamanı geldi. Her fırsatta LGBTİ homoların hamiliğine soyunan ve eşcinsel sapkınlığın meşruiyet kazanması için kamunun kaynaklarını seferber eden CHP’nin oy deposu konumdaki homolar, seçimde verdikleri oy desteğinin karşılığını istemeye başladı.