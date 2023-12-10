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Spor
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Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

2023-12-10 14:34:10
Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ederken, Fenerbahçe 40 puanla liderliğini sürdürüyor. Aynı puandaki Galatasaray ise 2. sırada yer alıyor. Sarı - kırmızılılar, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almıştı. Cimbom'da kaleci Fernando Muslera, gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü. Uruguaylı file bekçisinin kart görme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve puanını 40'a yükselterek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürmüştü.

#2
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Adana Demirspor, VAR kontrolü sonrasında penaltı kazanmıştı.

#3
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Topun başına geçen M'Baye Niang, ağları sarsarak farkı 1'e indirmişti.

#4
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Penaltı kararı sonrasında Galatasaray'ın file bekçisi Fernando

#5
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Muslera, hakem Abdülkadir Bitigen'e yoğun tepki göstermişti. Bu itirazlar sonucunda Uruguaylı kaleci sarı kart görmüştü.

#6
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Kart sınırına ulaşan deneyimli eldiven, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Başarılı kalecinin gördüğü kartın perde arkası ise ortaya çıktı.

#7
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

"FENERBAHÇE'YE VEREMİYORSUNUZ"

#8
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Fernando Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e

#9
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

"Fenerbahçe’ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz."

#10
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Bitigen’in de bu sözler üzerine Muslera’ya sarı kart gösterdiği belirlendi.

#11
Foto - Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan Fernando Muslera, 11 maçta kalesini gole kapattı.

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