2023-12-10 14:34:10 Muslera'nın kırmızı kartı gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ederken, Fenerbahçe 40 puanla liderliğini sürdürüyor. Aynı puandaki Galatasaray ise 2. sırada yer alıyor. Sarı - kırmızılılar, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almıştı. Cimbom'da kaleci Fernando Muslera, gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü. Uruguaylı file bekçisinin kart görme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...