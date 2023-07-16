Musk'ın yüzü gülmedi! Twitter, iflas bayrağını çekebilir

Musk’ın Twitter için uyguladığı önlemler, yeni reklamveren çekmek veya kendi reklamverenlerini platformda tutmaya ikna etmek için yeterli olmadı. İlk olarak Mart ayında, platformu kazançlı hale getirmek istediğini söylemişti. Ancak dört aydır bu hedefe ulaşamamış gibi görünüyor.