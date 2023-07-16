2023-07-16 02:02:48 Musk'ın yüzü gülmedi! Twitter, iflas bayrağını çekebilir
Elon Musk, Twitter gelirlerinin düşüşte olduğunu ve zarar ettiklerini duyurdu.
Elon Musk, Twitter gelirlerinin düşüşte olduğunu ve zarar ettiklerini duyurdu.
Elon Musk tarafından satın alındığından bu yana büyük bir finansal krizin içinde olan Twitter, gelirlerinde düşüş yaşamaya devam ediyor.
Musk’ın paylaştığı verilere göre, Twitter’ın reklam gelirlerinde yüzde 50’lik azalma görüldü. Ayrıca platform ağır bir borç yüküyle karşı karşıya.
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Twitter’ın kontrolünü ele geçiren Elon Musk, bir dizi kemer sıkma politikası uygulamıştı. Şirket çalışanlarının yarısından fazlasını kovan ve gereksiz eşyaları satışa çıkaran milyarder isim, aynı zamanda aylardır ofis kirasını ödemiyor.
Blue aboneliğini genişleten ve bir dizi yenilikle birlikte sunan platform, yine de gelirlerinde düşüş yaşamaya devam ediyor. Musk paylaştığı açıklamada, reklam gelirlerinde yüzde 50’ye yakın bir düşüş olduğunu belirtti. Borç yükü nedeniyle hala kazançların hala negatif olduğunu aktardı.
Musk’ın Twitter için uyguladığı önlemler, yeni reklamveren çekmek veya kendi reklamverenlerini platformda tutmaya ikna etmek için yeterli olmadı. İlk olarak Mart ayında, platformu kazançlı hale getirmek istediğini söylemişti. Ancak dört aydır bu hedefe ulaşamamış gibi görünüyor.
Öte yandan bir süre önce, fenomenleri Twitter’a çekmek için reklam gelirlerini Blue aboneleriyle paylaşmaya başladı. Ancak bunun şirketin mali durumunu düzeltmeye yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek.
Musk’ın Twitter’ı kazançlı hale getirmek için bir sonraki hamlesinin ne olacağı henüz belli değil. Bazı analistler, şirketi satması veya özel sektöre devretmesi gerektiğini öne sürüyor. Ancak Musk’ın böyle bir planı bulunmuyor.
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