Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

SpaceX şu anda NASA ile birçok sözleşmeye sahip. Uzay macerasında ABD’li kurumlar ile birlikte çalışan şirket, son olarak ABD istihbaratı ile anlaştı. İddiaya göre SpaceX, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.