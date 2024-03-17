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Teknoloji-Bilişim
7
Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

2024-03-17 01:21:24
Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

SpaceX ve ABD istihbaratı arasında yeni bir anlaşma imzalandığından şüphe ediliyor.

#1
Foto - Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

SpaceX şu anda NASA ile birçok sözleşmeye sahip. Uzay macerasında ABD’li kurumlar ile birlikte çalışan şirket, son olarak ABD istihbaratı ile anlaştı. İddiaya göre SpaceX, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

#2
Foto - Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

Ortaya çıkan yeni ayrıntılara göre SpaceX, yüzlerce casus uydudan oluşan ağ kurmak için ABD ile çalışacak. Ulusal Keşif Ofisi ile sağlanan son anlaşma, uzay şirketinin ABD istihbaratını güçlendirmesini sağlayacak.

#3
Foto - Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

Reuters’ın kaynaklarına göre SpaceX’in “Starshield” (Yıldız Kalkanı) isimli yeni birimi, NRO’nun gözlem yeteneklerini geliştirmek için çalışacak. Bu kapsamda Elon Musk’ın şirketinin ABD için yeni bir uydu ağı geliştireceği bildirildi. Uyduların koordineli şekilde işlev göreceği ve alçak yörüngede çalışacağı aktarıldı.

#4
Foto - Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

1,8 milyar dolarlık sözleşme, daha önce Şubat ayında bildirilen raporları yansıtıyor. O dönemki iddialara göre SpaceX, adı açıklanmayan bir devlet kurumuyla gizli bir anlaşma imzalamıştı. Reuters, bu sözleşmeyi NRO’ya ve ABD’nin uzaydan istihbarat toplama altyapısını modernize etme hedeflerine bağladı.

#5
Foto - Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

Resmi kayıtlar da SpaceX’in program için kamuya açıklanmamış prototip uydular fırlattığını gösterdi.

#6
Foto - Musk'ın şirketi CIA'ya mı çalışıyor? Vahim iddialar

Rapora göre NRO, bu uyduların başarılı olması halinde, ağı askeri ve istihbarat analistleri ile paylaşacak. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki hedefler hakkında daha hızlı ve doğru bilgi edinebilecek.

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