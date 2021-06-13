Müsilaj havadan görüntülendi

Daha çok su akıntısının olmadığı, körfez gibi alanlarda birikmeler mevcuttu. İstanbul'da Pendik ve İzmit tarafına doğru giden sahil hattında, Darıca, Hereke, Eskihisar, Topçular ve Körfez hattında daha çok yoğunlaşmalar vardı.