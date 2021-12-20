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Ekonomi
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MÜSİAD kimdir? MÜSİAD ne zaman kuruldu? MÜSİAD başkanı kim?

2021-12-20 16:02:56
MÜSİAD kimdir? MÜSİAD ne zaman kuruldu? MÜSİAD başkanı kim?

TÜSİAD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile seçilmiş iktidara parmak sallayarak döviz kuru üzerinden hükümeti hedef almaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜSİAD’a sert tepkisinin ardından MÜSİAD da bir açıklama yaparak, Türk ekonomisinin geçmişte olduğu gibi bugün de dim dik ayakta olduğunu dile getirdi. Peki MÜSİAD kimdir? MÜSİAD ne zaman kuruldu? MÜSİAD başkanı kim? MÜSİAD da hangi şirketler var?

#1
Foto - MÜSİAD, Türk ekonomisinin algı manipülasyonlarına karşı dimdik ayakta olduğunu belirterek,

MÜSİAD, Türk ekonomisinin algı manipülasyonlarına karşı dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan üretim yatırım ihracat ve istihdam kazanımlarımızı katbekat artıracağımıza inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.” açıklamasında bulundu.

#2
Foto - MÜSİAD kimdir? Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

MÜSİAD kimdir? Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

#3
Foto - İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur. MÜSİAD’ın misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dıır.

İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur. MÜSİAD’ın misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dıır.

#4
Foto - 1967 Rize / Pazar doğumlu olan Mahmut Asmalı, İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da, üniversite eğitimini ise,1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Saha Mühendisi olarak başladığı meslek hayatının 1989-1998 yılları arasında, birçok başarılı projeye imza atarak, özel sektörde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1998 yılında ise çalıştığı şirketten ayrılarak,mühendis bir arkadaşı ile Akyapı İnşaat’ı kurdu. 23 yıldır fabrikalardan nitelikli konutlardan-villa inşaatlarına,sanayi sitelerinden- alışveriş merkezlerine, hastanelerden- okullara kadar inşaat sektörünün her alanında projeler gerçekleştirdi. Şirket, yeni projeleriyle de faaliyetlerine devam ediyor.

1967 Rize / Pazar doğumlu olan Mahmut Asmalı, İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da, üniversite eğitimini ise,1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Saha Mühendisi olarak başladığı meslek hayatının 1989-1998 yılları arasında, birçok başarılı projeye imza atarak, özel sektörde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1998 yılında ise çalıştığı şirketten ayrılarak,mühendis bir arkadaşı ile Akyapı İnşaat’ı kurdu. 23 yıldır fabrikalardan nitelikli konutlardan-villa inşaatlarına,sanayi sitelerinden- alışveriş merkezlerine, hastanelerden- okullara kadar inşaat sektörünün her alanında projeler gerçekleştirdi. Şirket, yeni projeleriyle de faaliyetlerine devam ediyor.

#5
Foto - Ayrıca inşaat sektörü dışında yurtiçinde; otomotiv ve turizm firmaları , kimya sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret şirketleri mevcuttur.Yurtdışında ise; Katar/Doha da PVC üretimine , Almanya/Frankfurt’ta da inşaat faaliyetlerine devam etmektedir. Asmalı, 2009 yılında Türkiye İktisadi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü.

Ayrıca inşaat sektörü dışında yurtiçinde; otomotiv ve turizm firmaları , kimya sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret şirketleri mevcuttur.Yurtdışında ise; Katar/Doha da PVC üretimine , Almanya/Frankfurt’ta da inşaat faaliyetlerine devam etmektedir. Asmalı, 2009 yılında Türkiye İktisadi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü.

#6
Foto - Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Asmalı, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Mütevelli Heyeti, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) üye olarak bulunmakta, yetim çocuklar ve dezavantajlı ailelere yönelik çalışmalara yürüten AKYUVA Vakfı’nın da Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Asmalı, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Mütevelli Heyeti, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) üye olarak bulunmakta, yetim çocuklar ve dezavantajlı ailelere yönelik çalışmalara yürüten AKYUVA Vakfı’nın da Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir.

#7
Foto - Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Asmalı, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Mütevelli Heyeti, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) üye olarak bulunmakta, yetim çocuklar ve dezavantajlı ailelere yönelik çalışmalara yürüten AKYUVA Vakfı’nın da Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir. İşte MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve isimleri:

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Asmalı, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Mütevelli Heyeti, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) üye olarak bulunmakta, yetim çocuklar ve dezavantajlı ailelere yönelik çalışmalara yürüten AKYUVA Vakfı’nın da Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir. İşte MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve isimleri:

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