2021-12-20 16:02:56 MÜSİAD kimdir? MÜSİAD ne zaman kuruldu? MÜSİAD başkanı kim?
TÜSİAD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile seçilmiş iktidara parmak sallayarak döviz kuru üzerinden hükümeti hedef almaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜSİAD’a sert tepkisinin ardından MÜSİAD da bir açıklama yaparak, Türk ekonomisinin geçmişte olduğu gibi bugün de dim dik ayakta olduğunu dile getirdi. Peki MÜSİAD kimdir? MÜSİAD ne zaman kuruldu? MÜSİAD başkanı kim? MÜSİAD da hangi şirketler var?