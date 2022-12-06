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Türkiye
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Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

2022-12-06 11:11:18
Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Düzcelilerin 23 Kasım gecesi yaşanan depremin ardından yaraları sarılıyor.

#1
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Bölgede 5.9 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedilmiş, büyük korkuya neden olmuştu.

#2
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Olayın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Bunun üzerine devletin tüm imkanları seferber edilerek depremzedeler için çadır kuruldu.

#3
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Öte yandan kentte konteyner kurulumu da başladı.

#4
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Bölgede hayat normale dönerken hasar tespit çalışmaları hızlandırılmış ve acil yıkım gerektiren binaların yıkımına da başlanmıştı.

#5
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerindeki incelemeleri yakından takip etti.

#6
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Depremin 13'üncü gününde sosyal medya hesabından son durumu aktaran Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

#7
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik.

#8
Foto - Murat Kurum: Yıkılacak 791 yapı var

Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız!"

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