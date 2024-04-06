Mukaddes Emanetler Dairesi’ne yoğun ilgi

Ziyaretçi yoğunluğuyla ilgili konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkan İlhan Kocaman, “İslam dini açısından çok mukaddes olan ve Peygamber Efendimizin günümüze kadar gelen eserlerini sergiliyoruz. Ziyaretçilerimizin en yoğun olarak gelip görmek istedikleri mekan burasıdır. Mukaddes emanetlere veya Hırka-i Saadet Dairesi’ne sadece ülkemizden değil, dünyanın pek çok bölgesinden, sadece burada bulunan eserleri görmek için geliyorlar. Bunun sebebi buradaki eserlerin, mukaddes olmasından kaynaklanmaktadır. Peygamber Efendimizin mukaddes emanetlerinin yanında diğer peygamberlere ait olan eserleri de yine burada sergilememizden dolayı mekan çok fazla ilgi görmektedir.