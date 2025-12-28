  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
İndirim söylentisi yetti! Soğuğa rağmen açılış için 9 saat beklediler

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İndirim söylentisi yetti! Soğuğa rağmen açılış için 9 saat beklediler

İndirimli teknoloji ürünleri ve hediye çeki vaadi Denizli’de bir zincir marketin açılışını gece yarısından itibaren hareketlendirdi. Soğuk havaya aldırmayan vatandaşlar, kampanyalardan yararlanabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

#1
Foto - İndirim söylentisi yetti! Soğuğa rağmen açılış için 9 saat beklediler

Denizli’de bir zincir marketin açılışı, alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

#2
Foto - İndirim söylentisi yetti! Soğuğa rağmen açılış için 9 saat beklediler

Denizli'nin merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı. Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması yoğun ilgiye neden oldu. Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Oluşan yoğunluk dronla görüntülendi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar markete girdi. Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı. Öte yandan, bir vatandaşın iki Denizli horozuyla açılışa katılması dikkat çekti.

#3
Foto - İndirim söylentisi yetti! Soğuğa rağmen açılış için 9 saat beklediler

Marketler Yöneticisi Uğur Ekiz, gross zincir market olarak Türkiye'de 11'inci mağazayı Denizli'de açtıklarını belirtip, “Gross mağazamızda 365 gün kaliteli, tek fiyat, hesaplı fiyat anlayışını Denizli halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Market olarak açılışa özel kampanyalar bulunuyor. Teknolojiden gıdaya, tekstilden tüm ürünlerde inanılmaz kampanyalar yaptık. Halkımızın teveccühü ve ilgisi çok yüksek, bu durum bizi çok mutlu etmektedir. Yaklaşık 40 bin çeşit ürün ile Denizli halkına hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açmak için planlamamızı yaptık. Türkiye'nin en büyük led ekranlarına sahibiz. Türkiye'nin gross yolculuğunda öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Mağaza olarak açılışlarımızda geleneksel hale gelen 1000 TL hediye çekini Denizli'de ilk 1000 müşterimize verdik. Bu kampanya bizi çok mutlu ediyor, müşterilerimiz de çok mutlu ve ilgi çok yüksek, kampanyalarımızı büyüterek devam edeceğiz. Hediye çekilişi organizasyonumuzu düzenli ve planla şekilde kimseyi mağdur etmeden yaptık. Bu açılışımızdan dolayı herkes mutlu, bizde mutluyuz" dedi.

#4
Foto - İndirim söylentisi yetti! Soğuğa rağmen açılış için 9 saat beklediler

Gece saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen vatandaşlardan Ahmet Sait Berkay, “Hediye çeki ve indirimleri duyunca geceden beri kuyrukta nöbet tuttum. Reklamları ve broşürleri gördüm. Özelikle teknolojik ürünlerdeki indirimde dolayı bekledim" dedi.

#5
Foto - İndirim söylentisi yetti! Soğuğa rağmen açılış için 9 saat beklediler

Market açılışına horozla gelen Okan Gökbudak ise Denizli'nin simgesi horozlarını kümeslerine götürürken market açılışı duyduğu için horozlarıyla gelip, açılışa renk katmak istediğini söyledi. Teknolojik ürün almak için gece saatlerinde gelip, kuyrukta beklediğini belirten Göksun Tuncer de teknolojik ürünlerdeki kampanyadan faydalandığını ve ürünlerini uygun fiyata satın aldığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!
Siyaset

Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ve İBB İtfaiye Daire Başkanı emekli Albay Remzi Albayrak’ın Şile ve Bayr..
Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'
Spor

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıysa serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında flaş..
Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti
Gündem

Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti

Fondaş medyanın başını çeken Sözcü ve Cumhuriyet, 11 ilde teslim edilen 455 bin konutu görmezden gelip adeta tek başlıkta ortak ihanete imza..
Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu
Sosyal Medya

Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu

Bir sokak röportajında aynı aileden iki kardeşin şeriat ve laiklik konusundaki zıt görüşleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Röportaj,..
AB’ye uyarı: NATO’dan ayrı yol, Avrupa’ya zarar verir
Dünya

AB’ye uyarı: NATO’dan ayrı yol, Avrupa’ya zarar verir

NATO Genel Sekreteri Rutte, AB’nin güvenlikte kendi yoluna gitmesinin zarar vereceğini savunarak Avrupa’nın NATO içinde Washington’a uyum sa..
Namazla dalga geçme rezaleti: Daha neyi bekliyoruz!
Gündem

Namazla dalga geçme rezaleti: Daha neyi bekliyoruz!

"İbadetin mizahı olmaz! Selma Savcı, namazı itibarsızlaştırmaya çalışan 'özgürlükçü' maskeli edepsizliğe karşı uyardı: Müslüman bir ülkede d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23