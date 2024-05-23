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Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu

2024-05-23 11:46:13
Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye ile ilgili önemli bir gelişmenin haberini verdi.

#1
Foto - Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.

#2
Foto - Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Bu yıl Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

#3
Foto - Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Elde edilen başarıda Antalya 233 plaj, 5 marina, 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.

#4
Foto - Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak ödülünü alırken, Antalya en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.

#5
Foto - Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Elde edilen başarıda Antalya, 233 plaj, 5 marina, 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.

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