2024-05-23 11:46:13 Müjde gibi müjde! Türkiye dünya üçüncüsü oldu
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye ile ilgili önemli bir gelişmenin haberini verdi.
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Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye ile ilgili önemli bir gelişmenin haberini verdi.
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.
Bu yıl Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.
Elde edilen başarıda Antalya 233 plaj, 5 marina, 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak ödülünü alırken, Antalya en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.
Elde edilen başarıda Antalya, 233 plaj, 5 marina, 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.
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