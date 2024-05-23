Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı. Galatasaray ise bu hafta Konyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İki ezeli rakip diğer yandan transfer çalışmaların da devam ederken, Premier Lig'in yıldız oyuncusu için karşı karşıya geldi. İşte iki takımı da karşı karşıya getiren o yıldız ve transfer haberinin detayları...