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Spor
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Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

2024-05-23 11:51:59
Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı. Galatasaray ise bu hafta Konyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İki ezeli rakip diğer yandan transfer çalışmaların da devam ederken, Premier Lig'in yıldız oyuncusu için karşı karşıya geldi. İşte iki takımı da karşı karşıya getiren o yıldız ve transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu hafta çözülüyor. Galatasaray deplasmanda Konyaspor karşısında en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

#2
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında mağlup olmasını bekleyecek.

#3
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

İki ezeli rakip aynı zamanda yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmaların da devam ediyor.

#4
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, orta sahasına güçlü bir isim takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

#5
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Cimbom, Fenerbahçe'nin de talip olduğu ve takımın sportif direktörü Mario Branco'nun teklif yaptığı ortaya çıkan Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey için harekete geçti.

#6
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklifte bulunacak.

#7
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Geçtiğimiz dönemlerde de iki takımın gündemine gelen Thomas Partey'in transferi gerçekleşmemiş takımda kalmıştı.

#8
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Fakat bu sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Partey için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ciddi olduğu yazılıyor.

#9
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Özellikle de Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek adına yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katarak Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmayı hedefliyor.

#10
Foto - Müjde gibi müjde! Galatasaraylılar çıldıracak: Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Bu sezon 16 maçta forma giyen Ganalı yıldız takımına skor katkısı yapamadı ve söz konusu karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü. Partey'in Arsenal ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

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