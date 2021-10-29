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Hayat-Aktüel
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Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli?

2021-10-29 12:20:31
Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Muhtar Kent olacağı iddiaları sonrası muhtar Kent internet üzerinden kim olduğu sıkı bir şekilde aranmakta. CHP, HDP, İYİ Part ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı bloğu eğer Muhtar Kent ismi üzerinde ortak görüşe varırsa 2023 seçimlerinde Millet İttifakı adayı Muhtar Kent, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çıkacak. Peki Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli? Muhtar Kent serveti ne kadar? Muhtar Kent hayatı ve biyografisi nedir? Muhtar Kent mesleği nedir?

#1
Foto - CHP’nin yanın organı olarak bilinen Halk TV’de program yapan Emin Çapa'nın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediği iddiasının ardından Millet İttifakının adayı Özgür Demirtaş mı? sorusu sorulmuştu. Emin Çapa, Özgür Demirtaş isminin millet ittifakı adayı olmadığını söyleyerek, söz konusu ismin yurt dışında iş yapan, CEO'luk görevinde bulunmuş ve tanınmış bir isim olduğunu dile getirdi. Bu sözler üzerine bu kez de gözler Coca Cola'nın CEO'luğunu yapan Muhtar Kent'e çevrildi. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun önerdiği adayın Muhtar Kent olduğuna dair yorumlar yapıldı. Peki Muhtar Kent kimdir, nereli, kaç yaşında?

CHP’nin yanın organı olarak bilinen Halk TV’de program yapan Emin Çapa'nın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediği iddiasının ardından Millet İttifakının adayı Özgür Demirtaş mı? sorusu sorulmuştu. Emin Çapa, Özgür Demirtaş isminin millet ittifakı adayı olmadığını söyleyerek, söz konusu ismin yurt dışında iş yapan, CEO'luk görevinde bulunmuş ve tanınmış bir isim olduğunu dile getirdi. Bu sözler üzerine bu kez de gözler Coca Cola'nın CEO'luğunu yapan Muhtar Kent'e çevrildi. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun önerdiği adayın Muhtar Kent olduğuna dair yorumlar yapıldı. Peki Muhtar Kent kimdir, nereli, kaç yaşında?

#2
Foto - Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent 1953 yılında New York’ta dünyaya geldi. Babası Necdet Kent dönemin Türkiye Başkonsolusuydu. Çocukluk yıllarında baba mesleği yüzünden New York, Bangkok, Hindistan ve Tahran’da yaşadı. Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdi. Sıra üniversiteye gelince babası doktor olmasını istemesine rağmen İngiltere’de Hull Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Bir gazete ilanı üzerine 1978 yılında Coca-Cola’da çalışmaya başladı

Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent 1953 yılında New York’ta dünyaya geldi. Babası Necdet Kent dönemin Türkiye Başkonsolusuydu. Çocukluk yıllarında baba mesleği yüzünden New York, Bangkok, Hindistan ve Tahran’da yaşadı. Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdi. Sıra üniversiteye gelince babası doktor olmasını istemesine rağmen İngiltere’de Hull Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Bir gazete ilanı üzerine 1978 yılında Coca-Cola’da çalışmaya başladı

#3
Foto - Satış ve pazarlamadan çeşitli departmanlardaki müdürlüğe kadar 1999 yılına dek dünyanın çeşitli noktalarında çeşitli görevlerde bulundu. 1999-2005 arası Efes İçecek Grubu’nda başkanlık görevini üstlendi. 29 yıl önce kariyerine başladığı Coca-Cola şirketine 2005 yılında Coca-Cola’nın CEO’su Neville Isdell’in isteği üzerine Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Doğu Grup Başkanlığı göreviyle geri döndü.

Satış ve pazarlamadan çeşitli departmanlardaki müdürlüğe kadar 1999 yılına dek dünyanın çeşitli noktalarında çeşitli görevlerde bulundu. 1999-2005 arası Efes İçecek Grubu’nda başkanlık görevini üstlendi. 29 yıl önce kariyerine başladığı Coca-Cola şirketine 2005 yılında Coca-Cola’nın CEO’su Neville Isdell’in isteği üzerine Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Doğu Grup Başkanlığı göreviyle geri döndü.

#4
Foto - Şirketin önemli uluslararası pazarlarda elde ettiği büyüme performansına liderlik etti. 2006 yılında da Coca-Cola International’ın İcra Başkanlığı’na getirildi. Isdell, şirketin 2006 yılında elde ettiği büyümenin yüzde 95’inin Muhtar Kent’in yönettiği pazarlardan geldiğine dikkat çekerek “Muhtar Kent hızlı sonuç alma, şişeleyici ortaklarımızla uyum içinde çalışma ve disiplin konularında çok tecrübeli ve başarılı bir yönetici.

Şirketin önemli uluslararası pazarlarda elde ettiği büyüme performansına liderlik etti. 2006 yılında da Coca-Cola International’ın İcra Başkanlığı’na getirildi. Isdell, şirketin 2006 yılında elde ettiği büyümenin yüzde 95’inin Muhtar Kent’in yönettiği pazarlardan geldiğine dikkat çekerek “Muhtar Kent hızlı sonuç alma, şişeleyici ortaklarımızla uyum içinde çalışma ve disiplin konularında çok tecrübeli ve başarılı bir yönetici.

#5
Foto - Bu nedenle uzun dönemli büyümemiz ve stratejik kararlarımızı uygulamak üzere yönetim kuruluyla birlikte kendisinden bu yeni liderlik rolünü üstlenmesini istedik” dedi. 1 Temmuz 2008 itibarıyla Coca Cola'nın CEO'su görevine atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı secimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın eski yönetim kurulu başkanı Neville Isdell'in (65) yerini alarak Coca-Cola 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu. Muhtar Kent, 2016 yılında Coca Cola'daki CEO'luk görevini bıraktı.

Bu nedenle uzun dönemli büyümemiz ve stratejik kararlarımızı uygulamak üzere yönetim kuruluyla birlikte kendisinden bu yeni liderlik rolünü üstlenmesini istedik” dedi. 1 Temmuz 2008 itibarıyla Coca Cola'nın CEO'su görevine atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı secimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın eski yönetim kurulu başkanı Neville Isdell'in (65) yerini alarak Coca-Cola 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu. Muhtar Kent, 2016 yılında Coca Cola'daki CEO'luk görevini bıraktı.

#6
Foto - Muhtar Kent’in serveti ne kadar? Uzun yıllar boyunca Coca Cola CEO'luğu ve çeşitli farklı pozisyonlarda da görev alan Muhtar Kent'in yıllık kazancının yaklaşık olarak 20 milyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Hisse satışlarıyla birlikte bu miktarın zaman zaman iki-üç katına da çıktığı ifade edilirken Muhtar Kent'in bugüne kadarki toplam servetinin ne kadar olduğu ise tam olarak bilinmemektedir.

Muhtar Kent’in serveti ne kadar? Uzun yıllar boyunca Coca Cola CEO'luğu ve çeşitli farklı pozisyonlarda da görev alan Muhtar Kent'in yıllık kazancının yaklaşık olarak 20 milyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Hisse satışlarıyla birlikte bu miktarın zaman zaman iki-üç katına da çıktığı ifade edilirken Muhtar Kent'in bugüne kadarki toplam servetinin ne kadar olduğu ise tam olarak bilinmemektedir.

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