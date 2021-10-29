2021-10-29 12:20:31 Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli?
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Muhtar Kent olacağı iddiaları sonrası muhtar Kent internet üzerinden kim olduğu sıkı bir şekilde aranmakta. CHP, HDP, İYİ Part ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı bloğu eğer Muhtar Kent ismi üzerinde ortak görüşe varırsa 2023 seçimlerinde Millet İttifakı adayı Muhtar Kent, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çıkacak. Peki Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli? Muhtar Kent serveti ne kadar? Muhtar Kent hayatı ve biyografisi nedir? Muhtar Kent mesleği nedir?