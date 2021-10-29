Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli?

Muhtar Kent’in serveti ne kadar? Uzun yıllar boyunca Coca Cola CEO'luğu ve çeşitli farklı pozisyonlarda da görev alan Muhtar Kent'in yıllık kazancının yaklaşık olarak 20 milyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Hisse satışlarıyla birlikte bu miktarın zaman zaman iki-üç katına da çıktığı ifade edilirken Muhtar Kent'in bugüne kadarki toplam servetinin ne kadar olduğu ise tam olarak bilinmemektedir.