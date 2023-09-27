Muharrem İnce'ye kaset kumpasının altından o isim çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı

'SORU SORDUM' Yaşar, Muharrem İnce'nin koruma polisine dolar bozdurttuğuna dair Twitter'da yazılar gördüğünü, net olarak kimden gördüğümü hatırlamadığını ancak daha sonra tweetin silindiğini gördüğünü söyleyerek, "Bu gönderiyi gördükten sonra ben de böyle bir paylaşımda bulundum ancak bu paylaşımda herhangi bir itham bulunmamaktadır. Bahse konu gönderi bana aittir. Kendisine soru sormak için böyle bir paylaşımda bulundum ancak yanıt vermedi. Geçmiş tarihlerde küfür edildiğine dair ses kaydına denk gelmiştim. Kendisi telefon ile birini arıyor ve karşıdaki kadın da kendisine küfür ettiğini dair ses kaydı alarak paylaşım yapıyor. Ancak kadının kim olduğunu, gerçekte konuşan kişinin kim olup olmadığını bilmiyorum. Bu konu hakkında da herhangi bir video yayınlamadım" ifadelerini kullandı.