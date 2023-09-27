2023-09-27 07:40:07 Muharrem İnce'ye kaset kumpasının altından o isim çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Veli Koçak hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.