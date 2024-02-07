2024-02-07 15:26:09 Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler! Bu millet, dolar 100 lira olsa bile yine sana oy vermez! Sebebini bakın nasıl açıkladı! “Yavşak” detayı olay oldu
CHP'yi eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. Bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar" dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklama yaptı.