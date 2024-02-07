Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler! Bu millet, dolar 100 lira olsa bile yine sana oy vermez! Sebebini bakın nasıl açıkladı! “Yavşak” detayı olay oldu

Kendi açıklamalarının ortada olduğuna dikkat çeken İnce, "Bunu televizyonda söyledim. Sözcü Televizyonunda söyledim. 'Yahu Davutoğlu'nun, Babacan'ın bunların oyu yok' dedim. Yok bunların oyu. 'Oy bizde, bizde var' dedim. 'Ben geleceğim yanına, duracağım' dedim, 'söz'. Ne cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum. Ne bakanlık istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. 'Altılı masa da altılı masa. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı'. Yedi cumhurbaşkanı ya dersem millet seni ciddiye almaz. Ciddiye almaz. 'Bu son seçim, hep bu son seçim', korkutarak oy alacaksın milletten. Yok böyle bir dünya ya. 'Bu son seçim yoksa batar cumhuriyet. Son seçim gidiyoruz'. Bu yalanı söylemeyin artık. MİT'i verdin, milli savunmayı verdin, emniyeti verdin, eğitimi verdin, ulaşımı her şeyi verdin. Belediyenin park bahçelerini mi veremeyeceksin? Ver gitsin. Bir şey olmaz. Yalan söyleme millete yeter ki" ifadelerini kullandı.