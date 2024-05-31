2024-05-31 10:30:00 Muhalifler bile tebrik etti: AK Parti doğum iznini uzatıyor! Bakın en az kaç ay
AK Parti, Türkiye’de doğurganlık hızının nüfus yenilenme eşik değeri olan 2,1’in altına düştüğü gerekçesiyle doğurganlığı teşvik için formül arıyor. Ücretli doğum izninin süresini çocuk sayısına göre kademeli olarak artırma planı öne çıkıyor. Muhalefet partileri ise zorlu ekonomik koşullar, kadınların iş güvencesi sorunları nedeniyle sadece doğum izninin süresini artırmanın çözüm olmayacağı görüşünde. AK Parti, Türkiye’de doğurganlık hızının nüfus yenilenme eşik değeri olan 2,1’in altına düştüğü gerekçesiyle, doğurganlığı teşvik için formül arıyor. Bunun için öne çıkan seçenek hala dört ay olan ücretli doğum izninin süresini çocuk sayısına göre kademeli olarak artırmak. Muhalefet partileri Türkiye’deki zorlu ekonomik koşullar, kadınların iş güvencesi sorunları nedeniyle sadece doğum izninin süresini artırmanın çözüm olmayacağı görüşünde.