Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Mültecileri kullanarak Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi bir söylemle 'sert adamı' oynamaya çalıştığına dikkat çeken gazete, "Ancak kimse ona inanmıyor. Şu an yürüttüğü kampanya en zayıf ve güçsüz olanı suçlamaya dayanıyor. Yumruğunu masaya vurması da hiç inandırıcı değil. Sert adamı oynadığında Türkiye'de kimse ona inanmıyor" dedi.