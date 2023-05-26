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Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

2023-05-26 08:08:19
Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için neredeyse sayılı saatler kalmışken, 14 Mayıs'a kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan Batı medyası son zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun ani dönüşümü nedeniyle şaşkın durumda. Pek çok yabancı haber ajansı Kılıçdaroğlu'nun değişen tutumu karşısında muhalefetin çatladığını ifade ederek, "Artık Kılıçdaroğlu'nun kazanması için bir mucize gerek" dedi.

#1
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Türkiye, seçimin ikinci turu için gözünü 28 Mayıs'a dikmiş durumda. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ise dünya basınının da yakından takip ettiği bir süreç oldu.

#2
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı.

#3
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Son günlerde Batı medyası CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor.

#4
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Batı medyası özellikle Kılıçdaroğlu'nun mültecilere karşı gösterdiği düşmanca tutuma karşı. Aynı zamanda 'iyi niyetli dede' profilinin yıkıldığını fark eden Avrupa şimdilerde "Kalpler nerede?" diye soruyor.

#5
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Alman gazetesi Frankfurter Rundschau "İkinci tur öncesi Türkiye: Kılıçdaroğlu'nun ilgisizliği endişe verici" başlıklı bir haber yayımladı.

#6
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Thema News ise Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan seçmen çekebilmek için aşırı sert bir söyleme girdiğini, bunun için Sinan Oğan'ı da kendi tarafına çekmeye çalıştığını, ancak başarısız olduğunu söyledi.

#7
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

İngiltere merkezli Middle East Eye'da ise dikkat çeken bir haber vardı. Gazete, 'muhalefetin çatırdağından' bahsetti. Haberde, muhalefetin özellikle Kılıçdaroğlu'nun mülteci karşıtı tutumundan rahatsız olduğuna dikkat çekildi.

#8
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Alman gazetesi Taz da yine Kılıçdaroğlu'ndan bahsederek yürüttüğü sert politikanın oldukça riskli olduğunu ifade etti.

#9
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Kurier ise bu sabah yayımladığı haberinde "Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için bir mucizeye ihtiyacı var"dedi. Haberde yine Kılıçdaroğlu'nun mülteci düşmanlığından bahsedildi.

#10
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Dün de Batı medyasında benzer haberlere yer verilmişti. Avrupa menşeili Middle East Eye, 'Türkiye seçimleri: Batı neden bu kadar yanlış anladı?' başlıklı bir haber yayımladı.

#11
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Başkan Erdoğan'ın ilk tur performasının muhalefette çok etkisi yarattığına dikkat çeken gazete, "Muhalefetin toparlanması resmen 4 gün sürdü. O kadar büyük bir kargaşaya düştüler ki Kemal Kılıçdaroğlu 'ben buradayım' demek için bir video yayımlamak zorunda kaldı" dedi.

#12
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Mültecileri kullanarak Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi bir söylemle 'sert adamı' oynamaya çalıştığına dikkat çeken gazete, "Ancak kimse ona inanmıyor. Şu an yürüttüğü kampanya en zayıf ve güçsüz olanı suçlamaya dayanıyor. Yumruğunu masaya vurması da hiç inandırıcı değil. Sert adamı oynadığında Türkiye'de kimse ona inanmıyor" dedi.

#13
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Anketlerden de bahseden Middle East Eye, "Kılıçdaroğlu ve Batı medyası bu verilere inandı" açıklamasında bulundu.

#14
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Dünyanın başka bir yerine göre seçime Türkiye'de aşırı yüksek bir katılım olduğunu ifade eden gazete, "Türkiye'deki katılımlar İngiltere ile ABD'dekileri gölgede bırakıyor. Örneğin, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda katılım yüzde 72'nin altındaydı" denildi.

#15
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Gazete ayrıca Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'daki en başarılı ve bağımsız lider olduğuna da dikkat çekti.

#16
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Geçtiğimiz günlerde ise İngiliz gazetesi The Times'tan Kılıçdaroğlu ile ilgili bir analiz geldi. Gazete Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için çareyi strateji değiştirmekte gördüğünü ifade ederek "Kılıçdaroğlu terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesaplarını yapıyor" dedi.

#17
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Gazetenin bu konuyla, "Erdoğan'ın rakibi, aşırı sağı kazanmak için kalpleri terk etti" yorumunda bulundu.

#18
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasından bahseden The Times, "Türk muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen perşembe günü sahneye çıktığında resmen kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz. Demokrasi ve çoğulculuğa dönüşten bahseden ve elleriyle kalp şekilleri yapan dede figürü de ortadan kaybolmuştu" dedi.

#19
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

The Times'a göre ise bu söylem değişikliğinin en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Erdoğan'ın gerisinde kalması.

#20
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili açıklamalarına da değinen gazete, "14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra Suriyeli mültecileri evlerine gönderme hedefini tekrarlarken adeta katı bir milliyetçiydi" dedi.

#21
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Haberin sonunda The Times, Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili daha önce koruyucu bir usluba sahip olduğunu; ancak şimdi kesinlikle nahoş söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

#22
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Daha önce de Alman basınında benzer bir haber vardı. Alman gazetesi Tagesspiegel'in de bu sabahki konusu Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

#23
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

"Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" başlıklı bir haber yayımlayan gazete okuyucusuna "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.

#24
Foto - Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır

Haberde, "Geçen pazar günü yapılacak olan ilk oylama öncesinde kalp sembolleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye vaadi veren CHP'nin adayı şimdi ise özellikle mültecilere yönelik sert bir ifade takınıyor. Pek çok kişi merak ediyor: Hayal kırıklığına uğratır mı?" ifadelerine yer verildi.

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