2023-05-26 08:08:19 Muhalefet resmen çatırdıyor" diyen Batı'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Onu anca mucize kurtarır
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için neredeyse sayılı saatler kalmışken, 14 Mayıs'a kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan Batı medyası son zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun ani dönüşümü nedeniyle şaşkın durumda. Pek çok yabancı haber ajansı Kılıçdaroğlu'nun değişen tutumu karşısında muhalefetin çatladığını ifade ederek, "Artık Kılıçdaroğlu'nun kazanması için bir mucize gerek" dedi.