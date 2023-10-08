Muğla'nın güzellikleri Cumhurbaşkanlığı Turu ile dünyaya tanıtılacak

Muğla'nın son yıllarda çok önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Akbıyık, "Muğla, turizmin, tarihin, tarımın yanında sporda da bir marka olacak. Potansiyelimiz çok yüksek. Cumhurbaşkanlığı 58. Bisiklet Turu'nun ilimizde yapılıyor olması bizler için çok önemli." diye konuştu. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bu seneki parkurun daha ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu: "Muğla, Türkiye'nin turizm potansiyeli ve çok önemli turizm destinasyonları olan bir kent. Yıl sonunda kentte 3 milyona yakın turisti ağırlamış olacağız. Muğla halkı büyük bir heyecanla parkurlarda bisiklet turunu bekliyor. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında turun büyük bölümünün Muğla'da olması bizim için ayrı bir gurur. Muğla halkına, Muğla'da yaşayan insanlara da mutlaka görmelerini, turu izlemelerini tavsiye ediyorum." Akbıyık, kentteki sporseverlerin ve bisikletçilerin heyecanla Muğla'da etapları beklediğini dile getirdi. Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Muğla'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, parkurlarla ilgili şunları söyledi: "Bisikletçiler, her yıl binlerce macera tutkununu ağırlayan Babadağ'da turistlerin yanı sıra profesyonel yamaç paraşütü sporcularının da tercih ettiği lokasyonları bir taraftan da muhteşem manzarasıyla Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi ve masmavi koyları görecek. Fethiye-Marmaris etabında ise Fethiye Kalesi, Fethiye Körfezi, Dalyan İztuzu Plajı, Köyceğiz Gölü, Kaunos Antik Kenti, Akyaka, Gökova Körfezi, İdyma Antik Kenti, çok sayıda koy ve doğal güzellikler ile Marmaris Körfezi, Marmaris Kalesi ve ilçenin tarihi, kültürel alanlarını izleyecek. Hem bisikletçiler hem izleyiciler parkura ve doğal güzelliklere hayran kalacak"